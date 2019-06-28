متظاهرون عراقيون ينزلون علم البحرين ويحرقون علم إسرائيل ببغداد

أحرق محتجون العلم الإسرائيلي أمام سفارة البحرين في بغداد، غداة مؤتمر استضافته المنامة أطلق الجانب الاقتصادي لخطة أمريكا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة بـ "صفقة القرن".
تنديد بمؤتمر البحرين:
- أوضح ضابط في الشرطة العراقية برتبة نقيب أن "متظاهرين أحرقوا الأعلام الإسرائيلية ورفعوا أعلام العراق وفلسطين" أمام مبنى السفارة في وسط العاصمة بغداد.
- وأشار إلى أن المتظاهرين لم يتمكنوا من الدخول إلى باحة السفارة، وأن القوات الأمنية تمكنت من تفريقهم في وقت لاحق.
- ندد المتظاهرون بالمؤتمر الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في البحرين لإطلاق خطة سلام أمريكية للشرق الأوسط تقوم على ضخ مليارات الدولارات على شكل استثمارات قبل التفاوض حول الحل السياسي، وهو ما يرفضه الفلسطينيون معتبرين الولايات المتحدة منحازة لإسرائيل.
- يرى الفلسطينيون أن الخطة الأمريكية لتحقيق السلام تهدف إلى تصفية قضيتهم، في يرى خبراء أن دول الخليج، على غرار البحرين، تتجه إلى مزيد من التقارب مع إسرائيل.
- هذا التقارب يأتي خصوصا في مرحلة إقليمية حرجة، عنوانها الأبرز الخلاف المشترك مع إيران المتهمة بالسعي إلى توسيع نفوذها في المنطقة وامتلاك سلاح نووي، وإيران إحدى القوتين الرئيسيتين اللتين تمتلكان نفوذا كبيرا في العراق إلى جانب الولايات المتحدة.
- تسعى بغداد، التي أعلنت في نهاية العام 2017 "النصر" على تنظيم الدولة، إلى إثبات نفسها كلاعب دبلوماسي إقليمي ومثال لاستعادة الاستقرار، لكن في الصيف الماضي، وخلال التظاهرات المطلبية المجتمعية التي تخللتها أعمال عنف، أحرقت القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة (جنوب) بأكملها.
مشاهد من الاحتجاج:
- اقتحم أكثر من 200 متظاهر ساحة السفارة البحرينية في بغداد ونزعوا علم المملكة مساء الخميس احتجاجا على المؤتمر الذي قادته الولايات المتحدة في البحرين بشأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
- قالت مصادر بالشرطة المحلية إن الشرطة أطلقت الرصاص على المتظاهرين لتفريق الحشد، ولم ترد أنباء عن إصابات، وقال ضابط في الشرطة متمركز قرب السفارة "استخدمنا مكبرات الصوت في سيارات الشرطة للطلب من المتظاهرين ترك المكان".
- الضابط أضاف "بعد أن رفضوا اضطرت قوات الشرطة إلى فتح النيران في الهواء لتفريق المتظاهرين".
- وقال متظاهر – أبو مرتضى الموسوي- عرف نفسه بأنه عضو في جماعات المقاومة الإسلامية، إن الهدف من الاحتجاج هو توجيه رسالة قوية.
- وأضاف "قمنا بإنزال العلم البحريني لإرسال رسالة واضحة إلى كل من شارك في مؤتمر البحرين بأننا نرفض بشدة تطبيع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني ولن نتنازل عن دعم الفلسطينيين.. نحن مستعدون للقتال من أجل هذه القضية".
- واستهدف المؤتمر الذي استضافته المنامة على مدار يومين حشد التأييد لخطة استثمارات بالأراضي الفلسطينية بقيمة 50 مليار دولار كجزء أول من خطة سياسية أوسع برعاية البيت الأبيض لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
- قوبلت الخطة بازدراء واسع النطاق من الفلسطينيين وغيرهم في العالم العربي بينما حظيت بتأييد حذر من قبل حلفاء إقليميين لواشنطن ومنهم السعودية.
البحرين تستدعى سفيرها بالعراق بعد اقتحام السفارة:
- وفي ذات الشأن استدعت البحرين سفيرها في العراق الخميس للتشاور بعدما اقتحم محتجون ساحة سفارة المملكة في بغداد ونزعوا العلم احتجاجا على المؤتمر الذي رعته الولايات المتحدة في المنامة بشأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
- قالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان على موقعها الإلكتروني "تستنكر وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدفت مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيق من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة".
- من جانبها نددت الحكومة العراقية بالاحتجاجات وعبرت عن "أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية".
- وقالت في بيان "توكد الحكومة العراقية رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها".
- وزير الداخلية العراقي، الذي عين قبل ثلاثة أيام، زار أيضا السفارة بعد التظاهرات والاحتجاجات أمام سفارة البحرين في بغداد.