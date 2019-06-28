غزة: إدخال الوقود وتوسيع مساحة الصيد حتى 15 ميلا

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، الجمعة، تشغيل المولد الثالث في محطة توليد الكهرباء، إثر استئناف إسرائيل إدخال الوقود الخاص بالمحطة بعد توقف دام 3 أيام.

تصريحات الناطق باسم الشركة محمد ثابت:

استئناف توريد الوقود لمحطة توليد الكهرباء عبر معبر كرم أبو سالم والبدء بتشغيل المولد الثالث.

"ذلك سينعكس بالإيجاب على سكان القطاع؛ مما يتيح توفير كهرباء 25 ميغاوات إضافية، ليزيد من إنتاج محطة التوليد لـ70 ميغاوات".

محطة كهرباء غزة

مساحة الصيد

نقيب الصيادين في غزة نزار عياش قال لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم إبلاغهم بإعادة توسيع مساحة الصيد قبالة ساحل بحر القطاع حتى 15 ميلا ابتداء من صباح اليوم الجمعة.

تفاهمات

إذاعة جيش الاحتلال نشرت بنود جديدة تتعلق باستمرار اتفاق تفاهمات كسر الحصار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل برعاية أممية.

وقالت الإذاعة إنه تم التوصل لاتفاق هدنة بوساطة الأمم المتحدة بين "إسرائيل" وحماس ليله الخميس، يتضمن وقف إطلاق البالونات الحارقة على غلاف غزة.

النقاط الرئيسية للاتفاق:

تتوقف حماس عن إطلاق البالونات الحارقة، وتسيطر على المتظاهرين على طول السياج وفي المقابل.

تجدد "إسرائيل" دخول صهاريج وقود الديزل إلى محطة توليد الكهرباء، وتوسع مساحة الصيد إلى 15 ميل، وتعيد 60 قارباً تمت مصادرتها من صيادي غزة على مر السنين.

تم التوصل إلى هذا الاتفاق بمعرفة وموافقة رئيس الوزراء نتنياهو بعد يوم من إطلاق البالونات الحارقة على غلاف غزة.

الفلسطينيون يواصلون التجمع عند السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة

خلفيات: