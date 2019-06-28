رويترز: الإمارات تقلص وجودها العسكري في اليمن

قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية إن دولة الإمارات العربية العضو الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تقلص وجودها العسكري هناك.
التفاصيل:
نقلت رويترز عن أربع مصادر دبلوماسية غربية أن الإمارات تقلص وجودها العسكري في اليمن بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
ذكر اثنان من الدبلوماسيين أن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن.
هذه المناطق شكلت فيها الإمارات وسلحت قوات محلية تقود القتال ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على ساحل البحر الأحمر.
ذكر ثلاثة من الدبلوماسيين أن أبو ظبي تفضل أن تكون قواتها ومعداتها قيد تصرفها في حالة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد الهجمات على ناقلات نفط في الخليج وإسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.
دبلوماسي غربي أشار إلى أن الإمارات سحبت "الكثير" من القوات من اليمن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
مسؤول إماراتي: هناك تحرك لبعض القوات
مسؤول إماراتي كبير قال لرويترز "صحيح أن هناك بعض التحركات للقوات، لكنها ليست إعادة انتشار من اليمن.
المسؤول الإماراتي: الإمارات مازالت ملتزمة تماما بالتحالف العسكري و "لن تترك فراغا" في اليمن.
وردا على سؤال عما إذا كانت التوترات مع إيران وراء هذه الخطوة قال المسؤول الإماراتي إن القرار يتعلق أكثر بوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الميناء الرئيسي لليمن، والتي يسيطر عليها الحوثيون الآن، بموجب اتفاق سلام تم التوصل إليه في ديسمبر كانون الأول الماضي برعاية الأمم المتحدة.
المسؤول الإماراتي: هذا تطور طبيعي" مؤكدا دعم الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق في الحديدة لتمهيد الطريق لإجراء محادثات لوضع نهاية للحرب.
لم يقدم المسؤول تفاصيل عن التحركات أو الأرقام المعنية أو يحدد ما إذا كان ذلك يحدث داخل اليمن أو خارجه.
الصراع في اليمن
تدخل التحالف السعودي الإماراتي في الصراع اليمني عام 2015 في مسعى لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي أطاح بها الحوثيون.
من غير المعروف عدد القوات الإماراتية الموجودة في اليمن.
اليمن أفقر دول شبه الجزيرة العربية تسبب النزاع فيها بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.
الأمم المتحدة قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80 % من السكان.
الحرب أوقعت حوالي 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ بدء عمليات التحالف، بحسب منظمة الصحة العالمية.
أصبحت الحديدة محور الحرب العام الماضي عندما حاول التحالف السني المدعوم من الغرب السيطرة على الميناء وهو خط الإمداد الرئيسي للحوثيين.
بموجب اتفاق ستوكهولم، الذي لم ينفذ بالكامل، سينسحب كل من الحوثيين والقوات اليمنية الموالية للتحالف من الحديدة.