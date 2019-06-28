حرائق متتالية في مصر والمتهم "ماس كهربائي"

بعد 24 ساعة من حريق كبير في منطقة الموسكي التجارية وسط القاهرة، اندلع حريق آخر أكبر في شارع العريش بمنطقة الهرم بالجيزة، الجمعة، التهم محلات ملابس ومطاعم وملاهي يمتلكها سوريون.

أعلنت السلطات المصرية أن سبب الحريقين ماس كهربائي أدى لاشتعال النار، وفق المعاينة المبدئية.

رواية شهود العيان

شهود عيان يسكنون بالقرب من مكان الحريق أكدوا أن الحريق الثاني اندلع في معرض كبير للملابس الجاهزة ومدينة ملاهي على مساحة 300 متر يمتلكهما سوريون، ولولا التدخل السريع لـ 10 سيارات إطفاء لطال بقية محال الشارع التجاري.

"مسعود كرم"، وهو موظف يسكن قرب منطقة الحريق قال لـ "الجزيرة مباشر" إن هناك تساؤلات بين الأهالي عما إذا كان الحريق متعمدا.

"كرم" أضاف أن "الجو الحار بالفعل يؤدي إلى حرائق كثيرة في المنطقة بفعل الماس الكهربائي، ولكن هناك غضب من بعض الباعة الجائلين في الشارع بعدما قامت الشرطة بحملة إزالة لبضائعهم بسبب شكاوى أصحاب المحال، ووجود تنافس تجاري بينهم وبين السوريين الوافدين، لهذا يخشى البعض أن يكون الحريق متعمدا".

السيطرة على حريق سوق الخضار فى #الموسكي

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حريق الموسكي

الحريق التهم عشرات المحلات لإكسسوارات المحمول وأجهزة التصوير، وقع فجر الخميس بشارع العطار وسوق الخضار بمنطقة العتبة (وسط القاهرة)، من دون خسائر في الأرواح.

تحقيقات نيابة الموسكي كشفت أن الحريق تسبب في خسائر قدرت بـمليوني جنيه (حوالي 117 ألف دولار).

حرائق النزهة و العتبه و شارع العريش بلا اطفاء فين الطيارات إللي راحت تطفي حرائق اسرائيل؟ — Tarek Almamlouk (@t_almamlouk) June 28, 2019

خلفيات: