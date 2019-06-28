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حرائق متتالية في مصر والمتهم "ماس كهربائي"

صورة من حريق الموسكي نشرتها صحيفة الأهرام الرسمية المصرية
صورة من حريق الموسكي نشرتها صحيفة الأهرام الرسمية المصرية
28/6/2019

بعد 24 ساعة من حريق كبير في منطقة الموسكي التجارية وسط القاهرة، اندلع حريق آخر أكبر في شارع العريش بمنطقة الهرم بالجيزة، الجمعة، التهم محلات ملابس ومطاعم وملاهي يمتلكها سوريون.

أعلنت السلطات المصرية أن سبب الحريقين ماس كهربائي أدى لاشتعال النار، وفق المعاينة المبدئية.

رواية شهود العيان
  • شهود عيان يسكنون بالقرب من مكان الحريق أكدوا أن الحريق الثاني اندلع في معرض كبير للملابس الجاهزة ومدينة ملاهي على مساحة 300 متر يمتلكهما سوريون، ولولا التدخل السريع لـ 10 سيارات إطفاء لطال بقية محال الشارع التجاري.
  • "مسعود كرم"، وهو موظف يسكن قرب منطقة الحريق قال لـ "الجزيرة مباشر" إن هناك تساؤلات بين الأهالي عما إذا كان الحريق متعمدا.
  • "كرم" أضاف أن "الجو الحار بالفعل يؤدي إلى حرائق كثيرة في المنطقة بفعل الماس الكهربائي، ولكن هناك غضب من بعض الباعة الجائلين في الشارع بعدما قامت الشرطة بحملة إزالة لبضائعهم بسبب شكاوى أصحاب المحال، ووجود تنافس تجاري بينهم وبين السوريين الوافدين، لهذا يخشى البعض أن يكون الحريق متعمدا".

حريق الموسكي
  • الحريق التهم عشرات المحلات لإكسسوارات المحمول وأجهزة التصوير، وقع فجر الخميس بشارع العطار وسوق الخضار بمنطقة العتبة (وسط القاهرة)، من دون خسائر في الأرواح.
  • تحقيقات نيابة الموسكي كشفت أن الحريق تسبب في خسائر قدرت بـمليوني جنيه (حوالي 117 ألف دولار).

خلفيات:
  • أظهرت إحصاءات سابقة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين أن حوادث الحرائق في مصر تتجاوز الـ 30 ألف حادث سنويا، وأن خسائرها الاقتصادية تبلغ 200 مليون جنيه وأن العديد من المنشآت المصرية تفتقر لأنظمة الأمان من الحريق.
  • أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي حوادث الحرائق التي تم رصدها خلال عام 2016 بلغ 45.697 ألف حادث، احتلت القاهرة المركز الأول من حيث العدد بـ 7289 حادثا، وهو ما شكل نسبة 16% من إجمالي عدد الحوادث.
المصدر : الجزيرة مباشر
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