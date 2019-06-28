ترمب لبوتين: لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية، متحدثا باستخفاف عن فضيحة أدت إلى تحقيق استمر عامين بشأن اتصالات حملته الانتخابية

ترمب يشيد بـ"علاقاته الجيدة جدا" مع بوتين:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الجمعة) عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية، متحدثا باستخفاف فيما يبدو عن فضيحة أدت إلى تحقيق استمر عامين بشأن اتصالات بين حملته الانتخابية والكرملين خلال انتخابات عام 2016.

عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان سيثير هذه القضية خلال اجتماع ثنائي مع بوتين أجاب ترمب "نعم بالطبع سأفعل ذلك" ثم استدار إلى بوتين ليكرر الأمر مرتين وهو يشير إلى الزعيم الروسي. وعلت الابتسامة وجه بوتين بينما قامت مترجمة بنقل كلام الرئيس الأمريكي له.

كان ترمب وبوتين في طريقهما للاجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الزعيمان اجتماعا رسميا وجها لوجه منذ قمة مثيرة للجدل في هلسنكي في يوليو/تموز الماضي.

ترمب، قال اليوم الجمعة "لقد عقدنا اجتماعات رائعة. كانت لدينا علاقة جيدة جدا جدا. نتطلع إلى قضاء وقت طيب معا. هناك الكثير من الأشياء الإيجابية التي ستنتج عن هذه العلاقة".

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة بـ"علاقاته الجيدة جدا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عند بدء محادثات ثنائية بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في أوساكا باليابان.

العلاقات متوترة بين أمريكا وروسيا منذ سنوات وزادت سوءا بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 ودعم موسكو للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب السورية، وفي مقابلة تلفزيونية في وقت سابق، قال بوتين إن العلاقات بين موسكو وواشنطن "تتدهور أكثر فأكثر".

سعى ترمب لتحسين العلاقات مع بوتين لمعالجة مجموعة من القضايا من بينها هدفه المتعلق بكبح الطموحات النووية لكوريا الشمالية، وقال للصحفيين "إنه لشرف عظيم أن أكون مع الرئيس بوتين… لدينا الكثير لنناقشه بما في ذلك التجارة ونزع السلاح".

كان من المقرر أن يجتمع ترمب وبوتين في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني في ختام مجموعة العشرين في بوينس أيرس لكن ترمب ألغى الاجتماع أثناء توجهه إلى الأرجنتين بسبب احتجاز روسيا لسفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها.

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