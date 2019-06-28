تحقيقات دولية لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن فريقا جديدا من المحققين بدأ عمليه لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية وقعت في سوريا.

التفاصيل

الدول الأعضاء في المنظمة قررت منح المحققين تفويضا لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية وقعت في سوريا.

كانت التحقيقات تقتصر على كشف ما إذا تم استخدام أسلحة كيميائية من دون تحديد المسؤوليات.

أبلغت سوريا المنظمة رفضها منح مدير فريقها الجديد تصريحا لدخول اراضيها.

تتهم دمشق وموسكو المنظمة ومقرها لاهاي بأنها "مسيسة".

المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في بيان: الفريق الجديد بدأ عمله لتحديد مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا.

أرياس: الفريق سيحدد وسينشر كل المعلومات التي يمكن أن تكون ذات صلة لكشف مصدر الأسلحة الكيميائية التي استخدمت اعتبارا من عام 2013 في سوريا.

لم يعط مدير المنظمة أي تفاصيل سواء حول الأنشطة الأولى لفريق التحقيق "الصغير وإنما المتين" أو المواقع التي سيبدأ محققوه البالغ عددهم نحو عشرة أشخاص عملهم فيها.

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