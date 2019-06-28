البث الحي
سياسة

بعد الهجوم الأمريكي الإلكتروني على إيران: كيف سترد طهران؟

قرصنة إلكترونية
قرصنة إلكترونية
28/6/2019

أثار الكشف عن شن الولايات المتحدة هجمات إلكترونية على إيران اهتماما واسعا وتساؤلات عن القدرات الإيرانية في مجال القرصنة الإلكترونية، وسط توقعات بشن هجوم إيراني مضاد.

التفاصيل:

لدى إيران تاريخ طويل مع الحرب الإلكترونية، حيث كانت في العام 2009 أول هدف معروف للحرب الإلكترونية.

رأي الخبير سيلاس كاتلر، المختص في الهندسة العكسية في شركة كرونيكل المتخصصة في الأمن الإلكتروني، في قدرات إيران في الحرب الإلكترونية:

  • إيران تُظهر قدرة غير مألوفة على التعلم من تقنيات الدول الأخرى واستهدافها.
  • يتضح ذلك في كيفية تكيفها مع فيروس ستوكسنيت الذي يعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل أطلقتاه عام 2009 لتعطيل البرنامج النووي الإيراني.
  • أنا أقل قلقا بشأن أي هجوم انتقامي وأكثر قلقا من تعلمهم من الهجمات. لقد تسبب فيروس سنوكسنيت في تغيير أساسي في طريقة عمل القراصنة في إيران.
  • بعد ستوكسنيت استثمرت إيران بكثافة في الأنشطة الإلكترونية.
  • نتج عن هذا تطوير البرنامج الخبيث شامون والذي استخدم في هجوم استهدف شركة النفط السعودية أرامكو عام 2012 حيث يعتقد على نطاق واسع أنه نفذ من قبل إيران.
خلفية:
  • تعود ثقافة القرصنة الإلكترونية في إيران إلى مطلع الألفية.
  • مازال منتدى آشيان، وهو منتدى أمني إيراني، يستخدم حتى اليوم، رغم تأسيسه عام 2002.
  • لكن أهداف منتديات القراصنة في إيران تغيرت بعد فيروس ستوكسنيت.
  • يرى كاتلر أن القرصنة الإلكترونية انتقلت في إيران من كونها ثقافة فرعية عامة إلى ثقافة وطنية.
  • حتى يومنا هذا، تستخدم الحكومة الإيرانية منتديات القراصنة لتوظيف قراصنة جدد كلما احتاجت إلى قوة عاملة طارئة.
أين وصلت إيران على صعيد القرصنة؟
  • قال آدم مايرز، الخبير في شركة كراودسترايك للأمن الإلكتروني، إن إيران تعلمت من العمليات الروسية ضد أوكرانيا في عملياتها الحالية ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
  • بن ريد، مدير تحليل التجسس الإلكتروني في شركة "فاير آي" الأمنية، قال إن الهجمات الإلكترونية الإيرانية التخريبية اتسمت بقدر كبير من  التكتيك.
  • عام 2012 بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران وبعد عامين من الكشف عن فيروس ستوكسنيت، ردت إيران بشن هجمات واسعة النطاق على القطاع المالي الأمريكي.
  • يرى ريد أن هذا يشبه إلى حد كبير الوضع الحالي، حيث أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران هذا الأسبوع بعد الهجمات الإلكترونية الأسبوع الماضي.
ماذا بعد؟
  • توقفت إيران إلى حد كبير عن استهداف الغرب بعد الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، لكن نشاط القرصنة عاود الظهور ضد الولايات المتحدة مع تصاعد التوترات بين البلدين.
  • يبدو أن هذا النشاط يستهدف جمع المعلومات أكثر من التسبب في ضرر.
  • يرى بن ريد أن الولايات المتحدة يجب أن تكون على دراية بالتقنيات الإيرانية إذا اختارت طهران الانتقام من الهجوم الأمريكي، فمعرفة ما يجب البحث عنه يمكن أن يكون كافياً لتفادي نوع الهجمات الإيرانية.
المصدر : أكسيوس
المزيد من سياسة

ليبيا.. تخريج أول دفعة متدربين على يد الجيش التركي (فيديو)

(الجزيرة)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)

موقع أمريكي: أسر مسلمي الأويغور تحرق كتبها عن الإسلام لهذا السبب

السلطات الصينية أجبرت جميع المساجد تقريبا في عدة مقاطعات على إزالة قبابها وحروفها العربية (غيتي)
الأكثر قراءة

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)