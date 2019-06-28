الرئاسة التونسية: السبسي في تحسن ملحوظ

قالت متحدثة باسم الرئاسة التونسية الجمعة إن وضع الرئيس الباجي قائد السبسي الصحي في تحسن ملحوظ وإنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع للاطمئنان على الوضع في البلاد.

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أمس الخميس نقل السبسي/92 عاما/ إلى المستشفى العسكري بعد إصابته بوعكة صحية وصفتها الرئاسة بأنها حادة.

سعيدة قراش المتحدثة باسم الرئيس: الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في تحسن ملحوظ.

قراش: السبسي أجرى صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي واطمأن على الوضع العام بالبلاد.

نور الدين بن تيشه المستشار السياسي للسبسي: حاله مستقرة والحمد لله.

بن تيشه: لا يوجد فراغ دستوري، هناك رئيس جمهورية قائم الذات.

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