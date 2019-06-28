الرئاسة التونسية: السبسي في تحسن ملحوظ

قالت متحدثة باسم الرئاسة التونسية الجمعة إن وضع الرئيس الباجي قائد السبسي الصحي في تحسن ملحوظ وإنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع للاطمئنان على الوضع في البلاد.
التفاصيل
- أمس الخميس نقل السبسي/92 عاما/ إلى المستشفى العسكري بعد إصابته بوعكة صحية وصفتها الرئاسة بأنها حادة.
- سعيدة قراش المتحدثة باسم الرئيس: الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في تحسن ملحوظ.
- قراش: السبسي أجرى صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي واطمأن على الوضع العام بالبلاد.
- نور الدين بن تيشه المستشار السياسي للسبسي: حاله مستقرة والحمد لله.
- بن تيشه: لا يوجد فراغ دستوري، هناك رئيس جمهورية قائم الذات.
خلفيات
- تواصل تونس، مهد الربيع العربي طريقها في الانتقال الديموقراطي منذ 2011 بالرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة.
- يبقى المسار الديموقراطي للبلاد هشا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.
- ينص الدستور التونسي على أنه في حال وفاة الرئيس فإن المحكمة الدستورية تجتمع وتقرر شغور المنصب، ليتولى عندها رئيس البرلمان محمد الناصر (85 عاما) مهام رئيس الجمهورية في فترة زمنية تمتد في أقصى الحالات 90 يوماً.
- لم يتم بعد إرساء وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في تونس.