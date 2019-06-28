الباجي قائد السبسي: رجل السياسة المخضرم في تونس

يوصف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي نقل الى المستشفى الخميس إثر تعرضه "لوعكة صحية حادة" بالسياسي المخضرم كونه شغل مناصب عليا في الدولة في حقبة أول رئيس الحبيب بورقيبة.

الباجي… السياسي المخضرم:

قايد السبسي (93 عاما) هو أكبر رئيس دولة يتولى مهامه بعد ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية، ويوصف بالسياسي المخضرم كونه شغل مناصب عليا في الدولة في حقبة أول رئيس الحبيب بورقيبة ثم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وصولا إلى تونس ما بعد ثورة 2011.

ولد قائد السبسي في 29 من نوفمبر /تشرين الثاني 1926 في "سيدي بوسعيد" الضاحية الشمالية للعاصمة تونس وتابع تعليمه العالي بكلية الحقوق بباريس في فرنسا وأصبح محاميا، ويقول أحد المقربين منه والذي عمل معه لفترات طويلة، إنه يمتلك "ذكاء سياسيا حادا"

بعيد الثورة التي أطاحت في 14 من يناير/كانون الثاني 2011 بنظام بن علي، عاد إلى السياسة إذ عينه الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع رئيسا للحكومة في 27 فبراير/شباط من العام نفسه في مستهل مرحلة انتقال ديموقراطي في بلد "الربيع العربي".

كلفه الرئيس الحبيب بورقيبة بمهام في ديوان الوزير الأول في أول حكومة تشكلت بعد الاستقلال سنة 1956. وتدرج في مسؤوليات عدة وتولى 3 وزارات سيادية هي الداخلية (1965-1969) والدفاع (1969-1970) والخارجية (1981-1986).

في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، تولى قائد السبسي رئاسة البرلمان (1990-1991) ووجهت له هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتحقيق في جرائم تخص تجاوزات حقوق الإنسان في أبريل/نيسان الفائت تهمة بكونه كان على علم بممارسات تعذيب طالت معارضين في تلك الفترة.

خبرة في تسيير الدولة:

يمتلك الباجي قائد السبسي خبرة سياسية واسعة مكنته من نيل منصب رئيس حكومة انتقالي في 2011 في فترة حساسة تمر بها البلاد آنذاك وتمكن من الوصول بها إلى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي فازت بها "حركة النهضة" الإسلامية.

أسس الباجي حزب "نداء تونس" في 2012 ودخل به الانتخابات على قاعدة مناهضة للإسلاميين وتمكن من الفوز بغالبية مقاعد البرلمان آنذاك وبرئاسة الجمهورية معلنا وفي وقت لاحق دخوله في تحالف وتوافق سياسي مع النهضة على الحكم.

يضم هذا الحزب- نداء تونس- يساريين ونقابيين وأيضا منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بن علي، والذي تم حله بقرار قضائي بعد الثورة.

قائد السبسي هو أول رئيس لتونس بعد فوزه في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 23 من نوفمبر/تشرين الثاني 2014. على منافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي، وقد حصل حينذاك على نسبة 55,68 % من الأصوات مقابل 44,32 % للمرزوقي.

منذ 2015 دخل حزب الباجي في صراعات داخلية على القيادة وبدأت مشاكل الحزب والاتهامات الموجهة لنجل الرئيس حافظ قائد السبسي في السيطرة على القيادة تؤثر على صورته واستقال من كتلته البرلمانية العديد من النواب ليصل عددهم حاليا الى 37 بعد ان كانت تضم 86 نائبا.

واصل الباجي العمل على قاعدة التوافق السياسي مع حزب النهضة إلى حدود خريف 2018 ليعلن وفي موقف هز المشهد السياسي "نهاية التوافق" بعد أن رفض الحزب الإسلامي تغيير رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد وتشبث بالمحافظة عليه على عكس رغبة الباجي.

الباجي قايد السبسي (يمين) ورئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي

الدفاع عن حقوق المرأة:

ألغى الباجي السبسي الذي يرفع راية الدفاع عن حقوق المرأة ويتبنى أفكار الحبيب بورقيبة في ذلك، مرسوما يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.

كما أعلن في أغسطس/ آب الفائت دعمه لمشروع قانون غير مسبوق في العالم العربي يضمن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، الأمر الذي يثير جدلا كبيرا في البلاد.

القانون المطبق حاليا المستمد من الشريعة الإسلامية، يقضي بأن يرث الرجل ضعف ميراث المرأة في حال كانا على المستوى نفسه من القرابة.

قال الرئيس التونسي في خطاب متلفز ألقاه آنذاك بمناسبة يوم المرأة التونسية "أقترح أن تصبح المساواة في الإرث قانونا" ولم يطرح مشروع القانون للمناقشة والمصادقة عليه منذ أن تم تقديمه للبرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.

عبر قائد السبسي عن رغبته في تنقيح الدستور وخاصة فيما يتعلق بالنظام السياسي المتبع في بالبلاد وجعله نظاما رئاسيا يمنح للرئيس سلطات إضافية.

ومع تأكيد التزامه بضمان حرية التعبير والصحافة في البلاد، عبر في بعض الأحيان عن عدم تفهمه انتقادات بعض وسائل الإعلام له.

قدم الباجي قايد السبسي مقترح مشروع قانون يعفي الأشخاص الضالعين في الفساد زمن حكم الديكتاتورية أثار جدلا وتم تعديله لاحقا ليشمل الموظفين في الدولة المتورطين في قضايا فساد إداري.

غير أنه، وفي السنوات الأخيرة من عهدته الانتخابية وجهت للرجل انتقادات حول محاولته توريث السلطة لنجله حافظ قايد السبسي، ولكنه كثيرا ما كان ينفي ذلك.

هيئة الحقيقة والكرامة اتهمت السبسي بأنه كان على علم بممارسات تعذيب معارضين