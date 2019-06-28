الاحتلال الإسرائيلي يصيب 50 فلسطينيا على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، عن إصابة 50 متظاهرا، بجراح مختلفة، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة

التفاصيل:

الوزارة قالت في بيان لها إن من بين المصابين، 19 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي، من دون أن توضح حالة بقية الجرحى.

الوزارة أشارت إلى أنه من بين الإصابات، 8 مسعفين وصحفي، (لم توضح طبيعة إصاباتهم).

توافد فلسطينيون حاملين الأعلام الفلسطينية نحو حدود قطاع غزة، الجمعة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أطلقت على مسيرات هذه الجمعة اسم "فليسقط مؤتمر البحرين".

اتفاق تهدئة

مصدر إسرائيلي قال، الجمعة، إن تل أبيب توصلت إلى اتفاق تهدئة جديد في قطاع غزة مع حركة حماس برعاية أممية.

هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) نقلت عن مصدر محلي، لم تكشف عن اسمه، أنه "تم التوصل إلى اتفاق هدنة مع حماس برعاية الأمم المتحدة".

الهيئة أضافت أن "الاتفاق يتضمن وقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة وغيره من الأعمال العدائية، مقابل إلغاء الإجراءات العقابية الإسرائيلية الأخيرة".

المصدر أشار إلى أن إسرائيل استجابت لطلب أممي ومصري بتوسيع منطقة الصيد قبالة شواطئ القطاع، فضلا عن نقل المحروقات.

إلا أن الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قال إن 4 حرائق اندلعت الجمعة في غلاف غزة، نتيجة بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

لم تعلن حماس رسميا التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد مع إسرائيل، غير أن الناطق باسم الحركة حازم قاسم شدد في بيان، الجمعة، على أن الاحتلال لا خيار أمامه إلا تنفيذ كسر الحصار عن القطاع.

أعلنت حماس، الجمعة، تلقي رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف؛ لبحث تفاهمات التهدئة مع إسرائيل ورفع الحصار عن غزة.

الوقود والصيد

سمح الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، باستئناف دخول شحنات الوقود إلى غزة ووسع مجددا نطاق صيد السمك، حسبما أعلن مسؤولون فلسطينيون ومصدر في الأمم المتحدة.

الاحتلال الإسرائيلي كان قد منع، الثلاثاء، إدخال إمدادات الوقود إلى غزة بعد أن أُطلقت من القطاع بالونات حارقة جديدة باتجاه البلدات الإسرائيلية، تسببت في احتراق أراض زراعية في الجانب الإسرائيلي.

مصدر في الأمم المتحدة التي تقود مع وسطاء مصريين جهود التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس قال، إن السلطات الإسرائيلية قد وافقت على تخفيف القيود مقابل استمرار التهدئة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

المصدر أضاف أنه "تم الاتفاق على وقف فوري لإطلاق الأجسام الحارقة وغيرها من أعمال العنف. ستسمح إسرائيل مجددا بإدخال الوقود إلى محطة إنتاج الطاقة الكهربائية في غزة، وبإعادة قوارب الصيد المصادرة وبتوسيع نطاق منطقة صيد السمك إلى 15 ميلا بحريا".

متحدث باسم نقابة صيادي السمك في غزة أكد توسيع نطاق الصيد قبالة سواحل غزة إلى 15 ميلا بحريا.

مصدر في حركة حماس قال إن صهاريج الوقود دخلت القطاع صباح الجمعة للمساعدة على زيادة التغذية بالتيار الكهربائي.

صيادون فلسطينيون في بحر غزة

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