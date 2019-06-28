استنكار فلسطيني لتصريحات وزير بحريني داعمة لإسرائيل

استنكرت حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجمعة، تصريحات وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، اعتبر فيها إسرائيل "جزءا من المنطقة".

ما القصة؟

الأربعاء، قال وزير الخارجية البحريني، في مقابلة أجراها مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إسرائيل وُجدت لتبقى، ولها الحق في أن تعيش داخل حدود آمنة، وأكد أن بلاده ودولا عربية أخرى تريد التطبيع معها.

الوزير البحريني أشار إلى أن مبادرة السلام العربية لم تُعرض على جزيرة أو دولة بعيدة، وإنما على إسرائيل، وإن بلاده تريد علاقات أفضل معها.

دافع آل خليفة عن حق إسرائيل في الوجود كدولة وبحدود آمنة، وقال إن هذا الحق هو ما جعل دولا عربية تعرض عليها مبادرة سلام.

دعا الوزير الإسرائيليين إلى التواصل مع القادة العرب، والتوجه إليهم بخصوص أية مشاكل تحتاج للحل.

في أول حوار مع الإعلام الإسرائيلي (القناة ال-١٣) يقول وزير الخارجية البحريني 🇧🇭 الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إن الحديث المباشر مع المجتمع الإسرائيلي هو الوسيلة لتخفيف أي توتر، وهذا الحوار كان يجب أن يحدث منذ زمن طويل pic.twitter.com/fkMQJI3ydV — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 26, 2019

رد حركة حماس

وصفت "حماس"، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، تصريحات الوزير البحريني بأنها "غير مسؤولة"، مشيرة إلى أن الوزير "يروج بها دوما للكيان الإسرائيلي".

بيان حماس: "هذه التصريحات والأفكار غريبة عن قيم ومبادئ وأصالة الشعب البحريني المحب لفلسطين والداعم للمقاومة، وخارجة أيضا عن أعراف أمتنا العربية والإسلامية، التي تمثل العمق الاستراتيجي لشعبنا ولقضيتنا العادلة".

دعت "حماس" شعوب المنطقة وأحزابها "إلى رفض هذه التصريحات المتناقضة مع المواقف المشرفة لهم في رفضهم لصفقة القرن التصفوية، ولإسرائيل".

القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق: تلك المطالبة التي وردت عبر الصحيفة تؤكد أن الهدف من مؤتمر المنامة، شطب الحق الفلسطيني، وتطبيع وجود الاحتلال كجزء من نسيج المنطقة.

أبو مرزوق جدد تأكيد حركته رفضها للمؤتمر، ولطرح خارجية البحرين.

مطالبة وزير خارجية البحرين للدول العربية عبر صحيفة "تايمز أف إسرائيل" بالاعتراف بإسرائيل كدولة باقية يؤكد أنّ الهدف من الورشةهو شطب الحق الفلسطيني، وتطبيع وجود الاحتلال كجزء من نسيج المنطقة، ونحن نؤكد رفضنا للمؤتمر ولهذا الطرح فهؤلاء من قاتلونا، سفكوا دماءنا، وأخرجونا من ديارنا. — د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) June 27, 2019

رد الجبهة الشعبية

قالت الجبهة في بيان: هذه التصريحات التي تصل إلى حد الخيانة الصريحة، تبرهن على أن النظام البحريني غارق حتى أذنيه في دعم مخطط تصفية القضية الوطنية لشعبنا.

بيان الجبهة: هذا الموقف يتناقض مع موقف شعب البحرين الشقيق، وريث القيم العربية الأصيلة، وأحد أشد المدافعين عن القضية الفلسطينية والحقوق العربية.

الجبهة أشادت بدعم الشعب البحريني لفلسطين، الرافض لـ "ورشة المنامة".

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