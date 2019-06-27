واشنطن تطلب دعم حلف الأطلسي لتشكيل تحالف ضد إيران

دعت واشنطن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى الانضمام لجهودها في تشديد الخناق على إيران وضمان أمن السفن في الخليج بعد سلسلة هجمات في الممر البحري الاستراتيجي.

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