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مقتل أكثر من 1300 مدني في ضربات للتحالف ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق

القصف الأمريكي على بلدة الباغوز آخر معاقل تنظيم الدولة شرقي سوريا
القصف الأمريكي على بلدة الباغوز آخر معاقل تنظيم الدولة شرقي سوريا
27/6/2019

قال بيان للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا إن ما لا يقل عن 1319 مدنياً "قتلوا بدون قصد" في ضربات وغارات منذ تشكل التحالف عام 2014.

التفاصيل:
  • التحالف قال إنه "شن 34514 غارة بين أغسطس/ آب 2014 ونهاية مايو/ أيار 2019، قتل خلالها ما لا يقل عن 1319 مدنياً عن غير قصد جراء غارات التحالف".
  • التحالف، الذي أكد مرارا على أنه يبذل قصارى جهده لتفادي مقتل المدنيين، أوضح أنه ما زال يقيّم 159 تقريراً إضافياً عن الضحايا المدنيين.
  • البيان أكد أنه "سيواصل العمل مع القوات الشريكة لحرمان تنظيم الدولة من أي مساحة مادية ونفوذ في المنطقة بالإضافة إلى حرمانه من الموارد التي يحتاج إليها ليعود إلى الظهور مرة أخرى".
  • هذا الرقم أقل بكثير من حصيلة القتلى التي تتحدث عنها منظمات غير حكومية.
  • منظمة "إيروارز"، وهي منظمة غير حكومية تراقب الخسائر المدنية من الغارات الجوية في جميع أنحاء العالم، قالت إن أكثر من 8000 مدني قتلوا في غارات التحالف.
  • في تقرير صدر في أواخر أبريل/ نيسان، قالت منظمة العفو الدولية و"ايروارز" إن غارات التحالف الجوية والمدفعية قتلت أكثر من 1600 مدني في الهجوم الذي استمر أربعة أشهر لطرد تنظيم الدولة من مدينة الرقة السورية.
  • التحالف أعلن في نهاية مارس/ آذار الماضي القضاء على "الخلافة" التي أعلنها تنظيم الدولة عام 2014 بعد أن استولى على مساحات شاسعة من العراق وسوريا.
المصدر : الفرنسية
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