مقتل أكثر من 1300 مدني في ضربات للتحالف ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق

قال بيان للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا إن ما لا يقل عن 1319 مدنياً "قتلوا بدون قصد" في ضربات وغارات منذ تشكل التحالف عام 2014.

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