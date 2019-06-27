كندا تدرج منظمة "دم وشرف" على قائمة الإرهاب

أدرجت كندا، الأربعاء، مجموعتين من اليمين المتطرف في قائمة مراقبة الإرهاب للمرة الأولى، بعد إعلان أجهزة أمنية كندية رفع مستوى اليقظة والحذر تجاه هاتين المجموعتين.

التفاصيل:

نشرت هيئة السلامة العامة الكندية تحديثا لقائمتها حول "الكيانات الإرهابية"، لتضيف إليها منظمة "دم وشرف" وفرعها العسكري "كومبات 18".

تُوصف المجموعتان بأنهما جزء من شبكة دولية تابعة للنازية الجديدة التي تستمد عقيدتها من ألمانيا النازية.

بيان كندي قال إن منظمة "دم وشرف"، التي تأسست في بريطانيا عام 1987، قامت بأعمال عنف "بما في ذلك القتل والتفجير" عبر ذراعها "كومبات 18".

البيان أضاف أن "هجمات منظمة دم وشرف وقعت في أمريكا الشمالية والعديد من دول الاتحاد الأوربي"، في إشارة إلى إدانة أربعة من أعضاء المنظمة في فلوريدا عام 2012 بتهمة قتل رجلين مشردين.

البيان ذكر أيضا إضرام النار بمبنى في جمهورية التشيك عام 2012 "تسكنه في الغالب عائلات من الغجر".

تأتي إضافة مجموعتي النازيين الجدد إلى القائمة بعد نشر جهاز الاستخبارات الكندي، الجمعة الماضية، تقريره لعام 2018 الذي قال فيه أن "كندا تعرضت لهجمات عدة عنيفة منذ 2014 ارتكبها أفراد تأثروا كليا أو جزئيا بالتطرف اليميني".

التقرير أورد وقائع إطلاق النار على ثلاثة من ضباط الشرطة في مونكتون عام 2014 وعلى المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك عام 2017 والهجوم بحافلة على مارة عام 2018 في تورنتو.

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