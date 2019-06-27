قذيفة للجيش المصري تقتل 7 مدنيين في العريش بشمال سيناء

قالت مصادر لـ"الجزيرة مباشر" إن 7 مدنيين قتلوا، الخميس، بعد استهداف قذيفة مدفعية أطلقها الجيش المصري لمنزلين متجاورين في قرية أبو اللحصيني بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
التفاصيل:
- بحسب المصادر فإن القذيفة سقطت على المنزلين أثناء متابعة الضحايا لمباراة منتخب مصر والكونغو في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
- شهود عيان أكدوا لوكالة الأنباء الألمانية أن سيارات الإسعاف نقلت جثث القتلى إلى مستشفى العريش العام.
- لم يعلق المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على الحادث حتى الآن.
- اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء أكد صحة الخبر في تصريح لمراسل الوكالة وقال إنه "جار فحص القذيفة لمعرفة مصدرها".
- مدير الأمن أشار أيضا بأن قوات الأمن في كمين المساعيد غربي العريش تمكنت من صد وإحباط هجوم لـ"جماعات تكفيرية"، وتمكنت قوة الكمين من قتل اثنين منهم وإصابة اثنين آخرين وفر آخرون.
- سويلم أضاف أن أمين شرطة ومجندا أصيبا فقط في ذلك الاشتباك.
- الهجوم يأتي بعد إعلان السلطات المصرية، الأربعاء، مقتل 7 شرطيين بينهم ضابط إثر هجوم على ثلاثة كمائن أمنية بالعريش.
خليفات:
- السبت الماضي، قتل 4 عمال مدنيين، في هجوم شنه مسلحون قرب مطار العريش، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.
- في 5 يونيو/ حزيران، أعلنت الداخلية المصرية، مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى 5 مسلحين، إثر هجوم على حاجز أمني بالعريش، وتبنى تنظيم الدولة الهجوم آنذاك.
- ردت الداخلية بمهاجمة مقار قالت إنها تابعة لعناصر متورطة في الهجوم، أسفرت عن مقتل 31 شخصا خلال 4 أيام عقب الحادث.
- تأتي الهجمات بالتزامن مع استنفار أمني واسع مع انطلاق بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم بمصر بمشاركة 24 منتخبا.
- تنفذ السلطات منذ فبراير/ شباط 2018، عملية واسعة "لمكافحة الإرهاب" خصوصا في شمال سيناء والتي شهدت نشاطا مكثفا من مجموعات مسلحة على مدار السنوات الست الماضية.
- منذ ذلك الحين قتل مئات من رجال الأمن والجيش في هجمات نسبت إلى تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت تنظيم الدولة أواخر 2014.