قذيفة للجيش المصري تقتل 7 مدنيين في العريش بشمال سيناء

قالت مصادر لـ"الجزيرة مباشر" إن 7 مدنيين قتلوا، الخميس، بعد استهداف قذيفة مدفعية أطلقها الجيش المصري لمنزلين متجاورين في قرية أبو اللحصيني بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

التفاصيل:

بحسب المصادر فإن القذيفة سقطت على المنزلين أثناء متابعة الضحايا لمباراة منتخب مصر والكونغو في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

شهود عيان أكدوا لوكالة الأنباء الألمانية أن سيارات الإسعاف نقلت جثث القتلى إلى مستشفى العريش العام.

لم يعلق المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على الحادث حتى الآن.

اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء أكد صحة الخبر في تصريح لمراسل الوكالة وقال إنه "جار فحص القذيفة لمعرفة مصدرها".

مدير الأمن أشار أيضا بأن قوات الأمن في كمين المساعيد غربي العريش تمكنت من صد وإحباط هجوم لـ"جماعات تكفيرية"، وتمكنت قوة الكمين من قتل اثنين منهم وإصابة اثنين آخرين وفر آخرون.

سويلم أضاف أن أمين شرطة ومجندا أصيبا فقط في ذلك الاشتباك.

الهجوم يأتي بعد إعلان السلطات المصرية، الأربعاء، مقتل 7 شرطيين بينهم ضابط إثر هجوم على ثلاثة كمائن أمنية بالعريش.

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