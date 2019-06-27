قتيل وجرحى في تفجيرين بوسط العاصمة التونسية

الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق قال لوكالة "فرانس برس": أقدم شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بشارع شارل ديغول في العاصمة ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين وشرطيين اثنين بدون أن يوقع قتلى.