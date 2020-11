وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسائل تحذيرية قصيرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

كتب ظريف على حسابه موجها خطابه للرئيس الأمريكي

Misconceptions endanger peace @realDonaldTrump:

– Sanctions aren't alternative to war; they ARE war

– "Obliteration"=genocide=war crime

– "Short war" with Iran is an illusion

– Whoever begins war will not be the one ending it

– Negotiations and threats are mutually exclusive

— Javad Zarif (@JZarif) June 27, 2019