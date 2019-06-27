شاهد: شهيد وأربع إصابات برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة مساء اليوم الخميس.
التفاصيل
- قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل مكثف وعشوائي خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين في حي عبيد بالبلدة، وامتدت لكافة أنحاء العيسوية.
- استشهد الأسير المحرر محمد سمير عبيد (20 عاما) عقب إصابته برصاصة في القلب، وأصيب أربعة آخرين وصفت جروحهم بين متوسطة وطفيفة.
- المركز الفلسطيني للإعلام قال إن عبيد أطلق سراحه منذ أيام فقط من سجون الاحتلال بينما تقبع شقيقته سندس في سجون الاحتلال حتى الآن.
- أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة، في حين ناشد مواطنون بإدخال سيارات الإسعاف للمنطقة.
- كان أهالي العيسوية شاركوا في وقفة احتجاجية مساء اليوم ضد الاقتحامات اليومية لقوات الاحتلال والتنكيل بالمواطنين.