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شاهد: شهيد وأربع إصابات برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

الشهيد محمد سمير عبيد
الشهيد محمد سمير عبيد
27/6/2019

استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة مساء اليوم الخميس.

التفاصيل
  • قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل مكثف وعشوائي خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين في حي عبيد بالبلدة، وامتدت لكافة أنحاء العيسوية.
  • استشهد الأسير المحرر محمد سمير عبيد (20 عاما) عقب إصابته برصاصة في القلب، وأصيب أربعة آخرين وصفت جروحهم بين متوسطة وطفيفة.
  • المركز الفلسطيني للإعلام قال إن عبيد أطلق سراحه منذ أيام فقط من سجون الاحتلال بينما تقبع شقيقته سندس في سجون الاحتلال حتى الآن.
  • أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة، في حين ناشد مواطنون بإدخال سيارات الإسعاف للمنطقة.
  • كان أهالي العيسوية شاركوا في وقفة احتجاجية مساء اليوم ضد الاقتحامات اليومية لقوات الاحتلال والتنكيل بالمواطنين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية
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