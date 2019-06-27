شاهد: أنغيلا ميركل تنتابها رعشة للمرة الثانية خلال شهر

تعرضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لنوبة ارتجاف، أثناء لقاء الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، وهي المرة الثانية التي تنتابها رعشة خلال أسبوعين، لكن المتحدث باسمها قال إنها بخير.

التفاصيل:

أصيبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بنوبة ارتجاف مجددا اليوم الخميس، وذلك بعد أيام من ظهورها لأول مرة وهي ترتجف، أمام عدسات الكاميرا.

بدأت ميركل في الارتجاف بشكل مفاجئ، أثناء تسليمها وثيقة تعيين وزيرة العدل الألمانية الجديدة، كريستينه لامبريشت، في قصر الرئاسة الألماني، وقال أحد المصورين الذي وثق المشهد إن حالة المستشارة تحسنت.

ميركل ارتجفت قرابة دقيقتين، وكانت تضع يديها بشكل متكرر فوق بعضها خشية فقدان السيطرة على نفسها، ورفضت شرب الماء الذي قدم لها عقب إصابتها بالارتجاف.

وتابعت ميركل عقب الواقعة مراسم أداء اليمين للوزيرة الجديدة، لامبريشت، أمام أعضاء البرلمان، ولكنها غادرت البرلمان بعد وقت قصير من ذلك.

ميركل رفضت شرب الماء الذي قدم لها عقب الارتجاف

هل من تداعيات؟

ردا على سؤال بشأن أي تداعيات محتملة لهذا الارتجاف الجديد، على خطط ميركل، بشأن حضور قمة مجموعة العشرين المقررة في اليابان، قال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت "كل شيء سيسير كما هو مخطط له، المستشارة الألمانية بحالة جيدة".

ولا يرى الطبيب العام ورئيس اتحاد الأطباء في ولاية بافاريا، ياكوب بيرغر، في الارتجاف، أي داع للقلق على صحة المستشارة، حيث قال في تصريحات لمجلة (فوكوس) الألمانية "بالطبع تعجبت، لكن على الأحرى بسبب الثبات الذي بدت عليه ميركل (رغم الارتجاف).

كانت ميركل ارتجفت بشكل هائل أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، إذ بدا عليها خلال وقوفها أمام حرس الشرف إلى جانبه ارتجافات شديدة في ساقيها وجسمها، وخف الارتجاف عندما سارت برفقة زيلينسكي أمام حرس الشرف.

بررت ميركل ارتجافها آنذاك بأنها لم تشرب ما يكفي من المياه، رغم حرارة الجو في ذلك اليوم، لكن درجات الحرارة كانت لطيفة صباح اليوم الخميس في برلين، بعد عدة أيام شديدة الحرارة.

أنغيلا ميركل… بخير: