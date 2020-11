رؤساء منظمات إنسانية يحذرون من "كابوس" في إدلب

حذر رؤساء منظمات إنسانية الخميس من "كابوس إنساني" في محافظة إدلب السورية، مطلقين حملة عالمية للتوعية على المأساة التي يعيشها ثلاثة ملايين شخص تهددهم المعارك، بينهم مليون طفل.

Not today.

Not tomorrow.

Not ever.

Civilians in Idlib are #NotATarget.#TheWorldIsWatching pic.twitter.com/SVDxoZk4G2

— UN Humanitarian (@UNOCHA) June 27, 2019