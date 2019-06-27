رؤساء منظمات إنسانية يحذرون من "كابوس" في إدلب

حذر رؤساء منظمات إنسانية الخميس من "كابوس إنساني" في محافظة إدلب السورية، مطلقين حملة عالمية للتوعية على المأساة التي يعيشها ثلاثة ملايين شخص تهددهم المعارك، بينهم مليون طفل.

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بث الحساب الرسمي لـ" مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يحذر فيه شخصيات بارزة في المساعدات الإنسانية من مختلف أنحاء العالم من الوضع الإنساني في المدينة السورية.

التسجيل شارك فيه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك والمصور هنرييتا فور(يونيسف) ويان إيغلاند (المجلس النرويجي للاجئين) وكارولين مايلز(سايف ذي تشيلدرن) وآبي ماكسمان(أوكسفام أمريكا) وديفيد ميليباند(اللجنة الدولية للإنقاذ) وديفيد بيسلي (برنامج الأغذية العالمي).

قال هؤلاء المسؤولون في شريط مصور إن "إدلب على حافة كابوس إنساني من دون أي إجراء".

المسؤولون البارزون قالوا إن: "عددا كبيرا من المدنيين قضوا" و"حتى الحروب لها قوانين"، مطالبين بحماية المدنيين في المحافظة ومعربين عن أسفهم لشن هجمات على المستشفيات والمدارس والأسواق.

قال لوكوك في بيان: أسوأ مخاوفنا في طور التحقق.

ينبه لوكوك مجلس الأمن الدولي إلى خطورة الوضع في إدلب منذ أسابيع.

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