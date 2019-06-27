حكومة الوفاق الليبية تعلن السيطرة على قاعدة الإمداد الرئيسية لقوات حفتر

أعلنت مصادر عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الليبية، الأربعاء، إنها تمكنت من السيطرة على كامل مدينة غريان، ودخول غرفة عمليات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تدير الهجوم على طرابلس.

قوات حكومة الوفاق تستعيد السيطرة على غريان:

وأعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الأربعاء أنها استعادت السيطرة على غريان، المدينة الاستراتيجية الواقعة على بعد 100 كلم جنوب غرب طرابلس والتي كانت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تسيطر عليها وتتخذها مقرا لقيادة عملياتها العسكرية.

وقال مصطفى الكمجعي، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق "غريان تحت السيطرة بالكامل" مؤكدا أن "السيطرة على المدينة انتصار هام واستراتيجي" وأوضح أن المدينة كانت تتخذها قوات حفتر "غرفة العمليات الرئيسية العسكرية بالمنطقة الغربية التي تقدم الدعم اللوجستي لقواتها جنوب طرابلس".

وأكد الكمجعي خسارة قوات حفتر عشرات القتلى إضافة إلى أكثر من 18 مقاتلا أسرتهم قوات حكومة الوفاق أثناء عملية السيطرة على المدينة.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية صور تظهر عناصر من قوات حكومة الوفاق في وسط غريان وآليات مدمرة لقوات حفتر وعددا من العسكريين التابعين لقواته مقيدي الأيدي وتستجوبهم عناصر قوات الوفاق.

من جانبه، أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر، أن قوات حكومة الوفاق سيطرت على أجزاء من مدينة غريان، من دون أن يقر بخسارة المدينة بأكملها.

وغريان أكبر مدينة في الجبل الغربي من حيث عدد السكان والمساحة، وهي معبر حيوي لسكان الجبل الذين يتخطى عددهم نصف مليون نسمة في طريقهم إلى العاصمة طرابلس.

وتشكل استعادة قوات حكومة الوفاق غريان أول تقدم عسكري هام لها منذ سيطرت قوات حفتر على المدينة في بداية هجومها على طرابلس قبل أكثر من شهرين ونصف.

تواصل قوات حفتر منذ الرابع من نيسان/أبريل هجومها للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وتسببت المعارك منذ اندلاعها بسقوط 739 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح، فيما وصل عدد النازحين إلى 94 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

ضربة كبيرة لقوات حفتر:

تمثل سيطرة قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، على غريان ضربة كبيرة لقوات حفتر والتي كانت قد بدأت في الرابع من أبريل نيسان هجوما للسيطرة على طرابلس من الحكومة المعترف بها دوليا.

لم تتمكن قوات حفتر في هجومها من تجاوز الضواحي الجنوبية لطرابلس كما لم يطرأ أي تغير كبير على خطوط المواجهة منذ أسابيع.

كانت غريان حتى أمس الأربعاء القاعدة الأمامية الرئيسية لقوات حفتر حيث تصل إليها القوات والأسلحة والذخيرة من الشرق، وكانت قوات حفتر بدأت حملتها على طرابلس من غريان.

أفاد شهود بأن قوات الحكومة في طرابلس، تساندها ضربات جوية، اقتحمت البلدة التي تبعد نحو 90 كيلومترا إلى الجنوب من طرابلس في هجوم مفاجئ في الصباح، وأن هذه القوات سيطرت على غرفة العمليات الرئيسية للجيش الوطني الليبي الذي غادر البلدة بحلول المساء.

توجد في غريان مستشفيات ميدانية كما توجد قاعدة لطائرات الهليكوبتر على مشارف المدينة.

وقال المجلس الرئاسي المسؤول عن الحكومة في طرابلس في بيان إن غريان تحررت بالكامل، وحذر محمد العماري العضو بالمجلس في بيان منفصل من أي هجمات انتقامية.

بيان للمجلس الرئاسي pic.twitter.com/pjj06ApHT5 — حكومة الوفاق الوطني (@LGNAMedia) June 26, 2019

تحول كبير في الوضع الراهن:

وصف طارق المجريسي الخبير السياسي ببرنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط في المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية سيطرة القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق في طرابلس، على غريان بأنه تحول كبير في الوضع الراهن.

وقال "إذا لم يستطع حفتر استعادتها سريعا (وهو أمر محل شك) فإن ترهونة والوحدات الباقية للجيش الوطني الليبي ستكون أكثر انعزالا مع ضعف الموارد وانخفاض الروح المعنوية".

لا تزال قوات حفتر تسيطر على بلدة ترهونة وهي قاعدته الرئيسية الثانية في الحملة، وتقع ترهونة جنوب شرقي طرابلس.

لم يصدر أي تعليق فوري من قوات حفتر، وكان أحمد المسماري المتحدث باسمه قال في وقت سابق إن هجوم قوات طرابلس تم صده.

يقول حفتر وداعموه إنهم يحاولون تحرير العاصمة من الفصائل المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

أما المنتقدون لحفتر فيتهمونه بمحاولة الاستيلاء على السلطة بواسطة القوة وتعميق صراع بين الفصائل المتمركزة في شرق وغرب ليبيا.

وتسبب هجوم حفتر في إحباط خطط قادتها الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا بعد سنوات من الصراع الذي قسم البلاد وتسبب في تراجع مستويات المعيشة.

غريان أكبر مدينة في الجبل الغربي من حيث عدد السكان والمساحة، وهي معبر حيوي لسكان الجبل الذين يتخطى عددهم نصف مليون نسمة في طريقهم إلى العاصمة طرابلس.

وتشكل استعادة قوات حكومة الوفاق لغريان أول تقدم عسكري هام لها منذ سيطرت قوات حفتر على المدينة في بداية هجومها على طرابلس قبل أكثر من شهرين ونصف.

جنود حفتر ينسحبون نحو الأصابعة وترهونة: