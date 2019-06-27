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سياسة|تونس

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجومين على الشرطة في تونس

هجوم في جادة الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية
هجوم في جادة الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية
27/6/2019

قالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين استهدفا الشرطة في العاصمة التونسية الخميس.

التفاصيل
  • مركز سايت الأمريكي المتخصص برصد "المواقع الإسلامية المسلحة" نقل عن "وكالة أعماق" تبني التنظيم للهجومين اللذين أوقعا قتيلاً وثمانية جرحى.
  • نشر "سايت" بياناً لأعماق جاء فيه أن "منفّذي الهجوم على عناصر الأمن التونسي في العاصمة هما من مقاتلي الدولة الإسلامية".    
  • وقع الهجوم الأول حين فجّر انتحاري نفسه قرب دورية أمنية في شارع شارل ديغول بوسط العاصمة، ما أدى الى سقوط خمسة جرحى أحدهم عنصر أمن توفي لاحقاً، كما أعلنت وزارة الداخلية.    
  • بعد وقت قصير، استهدف تفجير انتحاري ثان مركزاً أمنياً في العاصمة ما أسفر عن إصابة أربعة شرطيين بجروح.
  • هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها العاصمة لاعتداءات منذ الهجوم الذي وقع في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في جادة الحبيب بورقيبة ونفذته انتحارية ما أسفر عن 26 جريحاً غالبيتهم من رجال الشرطة.
  • وقع الهجومان قبل بضعة أشهر من الانتخابات وفي ذروة الموسم السياحي الذي تأمل تونس أن تسجل فيه عددا قياسيا من الزوار.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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