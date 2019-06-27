تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجومين على الشرطة في تونس

قالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين استهدفا الشرطة في العاصمة التونسية الخميس.

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