بوينغ تعلن عن مشكلة جديدة في طائرات 737 ماكس

قالت شركة بوينغ الأمريكية إن عيبا جديدا قد اكتشف في برمجيات طائراتها من طراز 737 ماكس قد يؤدي إلى ميل مقدمة الطائرة بشكل أوتوماتيكي.

التفاصيل:

قالت بوينغ الأربعاء إن إدارة الطيران الفيدرالية "حددت متطلبًا إضافيا" ضمن التغييرات في البرمجيات التي تعمل عليها الشركة منذ ثمانية أشهر.

أوضحت بوينغ في بيان أنها توافق على قرار إدارة الطيران الفيدرالية وأنها تعمل على البرمجيات المطلوبة لتلبية متطلبات الإدارة.

من شأن إصلاح الخلل أن يؤخر عودة الطائرة إلى العمل بعد حادثي سقوط طائرتين من نفس الطراز إحداهما إندونيسية والأخرى أثيوبية.

إدارة الطيران الفيدرالية قالت في بيان إنها لن تنهي الحظر المفروض على عمل الطائرة قبل التأكد من أنها آمنة، وإنه لا يوجد جدول زمني محدد لهذا.

خلفيات

بدأ تشغيل طائرات ماكس 737 عام 2017 وكانت هي الطائرة الأكثر مبيعا في بوينغ.

تحطمت طائرة من طراز ماكس تابعة لشركة ليون إير الإندونيسية في أكتوبر/تشرين الأول، كما تحطمت طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية في مارس/آذار.

بلغت حصيلة ضحايا الحادثين 346 قتيلا.

بعد أيام من الحادث الثاني، قامت هيئات الطيران في جميع أنحاء العالم بإيقاف عمل الطائرة، بينما تسارع بوينغ لإصلاح مواضع الخلل التي اكتشفت في الطائرة.

تاريخ من الأعطال: