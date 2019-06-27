بعد سقوط طائرتين من نفس الطراز.. خطر جديد يهدد "بوينغ 737 ماكس"

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أنها اكتشفت خطرا محتملا في طائرات شركة بوينغ من طراز "737 ماكس" في إطار عملية تقييم تعديلات برمجية طورتها الشركة في الآونة الأخيرة.

حل المشكلة قبل رفع الحظر العالمي:

أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية الأربعاء أنها اكتشفت "مصدر خطر جديدا محتملا" في طائرات بوينغ 737 ماكس، في نبأ يزيد من الشكوك المحيطة بموعد رفع الحظر عن تحليق هذا الطراز من الطائرات الذي سقطت منه طائرتان في حادثين متقاربين زمنيا أوقعا 346 قتيلا.

لم تسهب إدارة بوينغ في التفاصيل، لكنها قالت إنه يتعين حل المشكلة قبل رفع الحظر العالمي المفروض على تشغيل ذلك الطراز من الطائرات.

بوينغ قالت إن الإدارة حددت "مطلبا إضافيا" أثناء مراجعتها لتحديث برمجيات ذلك الطراز من الطائرات، وطلبت تلك الهيئة من الشركة معالجة المسألة من خلال تغييرات في البرمجيات التي قامت الشركة بتطويرها خلال الأشهر الثمانية الماضية.

الإدارة، قالت في بريد إلكتروني "سنرفع الحظر المفروض على الطائرة عندما نرى أنه من الآمن القيام بذلك" مشيرة إلى أن "إدارة الطيران الفدرالية رصدت مؤخرا مصدر خطر جديدا محتملا يجب على بوينغ أن تعالجه" من دون أن توضح مكمن هذا الخلل بالتحديد.

غير أن مصدرا مطلعا على الملف أفاد وكالة فرانس برس، طالبا عدم نشر اسمه، أن الخلل اكتشفه الأسبوع الماضي طيارو إدارة الطيران الفدرالية خلال تجارب أجروها على جهاز محاكاة.

المصدر، قال إن طياري إدارة الطيران الفدرالي فشلوا خلال التجارب التي أجروها على جهاز المحاكاة في استعادة السيطرة على الطائرة بعد تشغيل نظام تعزيز خصائص المناورة (أم سي إيه أس) وهو البرنامج الإلكتروني المسؤول عن الكارثتين الجويتين.

إرجاء موعد تجربة هذه الطائرة أثناء الطيران الفعلي:

من المتوقع أن يؤدي هذا الخلل إلى إرجاء موعد تجربة هذه الطائرة أثناء الطيران الفعلي، وهو اختبار لا بد منه لاستصدار رخصة طيران جديدة لهذا الطراز الممنوع من التحليق في العالم أجمع منذ منتصف مارس/آذار.

في 10 مارس/آذار تحطمت طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية من طراز 737-ماكس بعد دقائق على إقلاعها من أديس أبابا، ما أدى إلى مصرع كل من على متنها وعددهم 257 شخصا بينهم ثمانية صينيين.

جاءت تلك الكارثة بعد تحطم طائرة تابعة لشركة "ليون إير" من الطراز نفسه في أكتوبر/ تشرين الأول وبعد وقت قصير على إقلاعها من جاكرتا، ما أودى بحياة 189 شخصا كانوا على متنها.

حطام الطائرة الإثيوبية بوينغ 737 ماكس