الرئيس التونسي يتعرض لوعكة صحية "حرجة جدا"

تعرّض رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي (94عاما) صباح اليوم الخميس لوعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.
التفاصيل:
- بيان للرئاسة التونسية نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك قال: نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى بسبب وعكة صحية حادة.
- فراس قفراش، المستشار الإعلامي للرئيس التونسي، قال في تغريدة على موقع فيسبوك إن "حالة الرئيس حرجة جدا.. دعواتكم بالشفاء".
- السبت الماضي أعلن فراس قفراش،أن الأخير غادر المستشفى العسكري، إثر دخوله جراء وعكة صحية.
- نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن "قفراش" تأكيده أن السبسي بـ "صحة جيدة"، وأنه سيشرف بداية الأسبوع المقبل على العديد من الأنشطة الرئاسية.
خلفيات:
- مساء الجمعة دخل الرئيس التونسي المستشفى العسكري لإجراء تحاليل، إثر "وعكة صحية خفيفة"، وفق مستشاره.
- يقود السبسي البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، وتنتهي ولايته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.