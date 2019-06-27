البث الحي
سياسة|تونس

الرئيس التونسي يتعرض لوعكة صحية "حرجة جدا"

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
27/6/2019

تعرّض رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي (94عاما) صباح اليوم الخميس لوعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.

التفاصيل:
  • بيان للرئاسة التونسية نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك قال: نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى بسبب وعكة صحية حادة.
  • فراس قفراش، المستشار الإعلامي للرئيس التونسي، قال في تغريدة على موقع فيسبوك إن "حالة الرئيس حرجة جدا.. دعواتكم بالشفاء". 

  • السبت الماضي أعلن فراس قفراش،أن الأخير غادر المستشفى العسكري، إثر دخوله جراء وعكة صحية.
  • نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن "قفراش" تأكيده أن السبسي بـ "صحة جيدة"، وأنه سيشرف بداية الأسبوع المقبل على العديد من الأنشطة الرئاسية.

خلفيات:
  • مساء الجمعة دخل الرئيس التونسي المستشفى العسكري لإجراء تحاليل، إثر "وعكة صحية خفيفة"، وفق مستشاره.
  • يقود السبسي البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، وتنتهي ولايته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

صحراء غربية أم مغربية؟!

من منطقة العين في الصحراء المغربية

ليبيا.. تخريج أول دفعة متدربين على يد الجيش التركي (فيديو)

(الجزيرة)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)
الأكثر قراءة

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)