أبرز الاعتداءات في تونس منذ ثورة 2011

أدى هجومان انتحاريان استهدفا قوى الأمن في تونس الخميس إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة ثمانية بجروح في العاصمة التونسية.

فيما يلي أبرز الاعتداءات والهجمات التي وقعت في السنوات القليلة الماضية في تونس:-

2013

في 29 يوليو/تموز، قتل ثمانية عسكريين، بعضهم ذبحا، في كمين خلال شهر رمضان في جبل الشعانبي القريب من الجزائر.

تشن القوات التونسية منذ عام 2012 حملة في المنطقة للقضاء على عناصر تابعة لتنظيم القاعدة على الحدود مع الجزائر.

في أغسطس/آب شن الجيش عملية جوية وبرية في تلك المنطقة الواقعة في وسط تونس.

2014

في 13 يونيو/حزيران، أعلنت "جماعة القاعدة في المغرب الإسلامي" لأول مرة مسؤوليتها عن هجمات لاسيما في نهاية مايو/أيار ضد منزل وزير الداخلية حيث قتل أربعة شرطيين.

في 16 يوليو/تموز قتل 15 جنديا في هجوم عند الإفطار خلال شهر رمضان في جبل الشعانبي بحسب وزارة الدفاع. كان ذلك الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الجيش.

2015

في 18 مارس/آذار فتح رجلان النار من سلاحهما الرشاش على سياح كانوا ينزلون من حافلات لزيارة متحف باردو في العاصمة التونسية.

قتل 21 سائحا وشرطي تونسي وأصيب 43 شخصا. وقتلت قوات الأمن المهاجمين الاثنين.

تبنى الهجوم "تنظيم الدولة الإسلامية" للمرة الأولى في تونس. ونسبته السلطات أيضا إلى أبرز مجموعة مسلحة تونسية هي "كتيبة عقبة بن نافع"، الفرع المحلي "لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

في 26 يونيو/حزيران، قتل 38 سائحا بينهم 30 بريطانيا حين قام طالب تونسي مسلح برشاش كلاشنيكوف بفتح النار في فندق في مرسى القنطاوي قرب سوسة على بعد 140 كيلومترا جنوب العاصمة. تبنى "تنظيم الدولة الإسلامية" الهجوم.

في 24 نوفمبر/تشرين الثاني فجر انتحاري حزامه الناسف بحافلة تقل عناصر من الحرس الرئاسي وقتل منهم 12 عنصرا في العاصمة التونسية.

تبنى "تنظيم الدولة الإسلامية" الهجوم. وعرفت السلطات منفذ الهجوم على أنه حسام عبدلي وهو بائع متجول كان يبلغ من العمر 26 عاما. فرضت السلطات حالة الطوارئ في البلاد وحظر تجول ليليا في تونس الكبرى وأغلقت لمدة 15 يوما الحدود مع ليبيا.

2016

في 7 مارس/آذار حاول عشرات المسلحين الذين قدموا من ليبيا إيجاد موطئ قدم في تونس عبر مهاجمة مركز للشرطة ومركز للحرس الوطني وثكنة عسكرية في بن قردان، المدينة الحدودية الواقعة على الحدود الليبية، ما أسفر عن 13 قتيلا في صفوف قوات الأمن وسبعة من المدنيين.

قتل 55 مسلحا على الأقل. وبحسب السلطات التونسية فإن هذه العمليات المنسقة أطلقت بهدف "إقامة إمارة" "لتنظيم الدولة الإسلامية".

في 11 مايو/أيار، قتل ضابطان وعنصران من الحرس الوطني حين فجر انتحاري حزامه الناسف في منطقة المعونة في ولاية تطاوين(جنوب البلاد) في سياق عملية أمنية قرب العاصمة قتل خلالها مسلحان.

2018

في 8 يوليو/تموز، قُتل ستة من عناصر الحرس الوطني عندما تعرضت سيارتهم لهجوم بعبوة ناسفة بالقرب من الحدود مع الجزائر. تبنى الهجوم الفرع التونسي "لتنظيم القاعدة في المغرب العربي"، تحت مسمى "كتيبة عقبة بن نافع".

في 29 أكتوبر/تشرين الأول، أصيب 26 شخصا على الأقل، معظمهم من ضباط الشرطة، في هجوم انتحاري في شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة تونس.

2019