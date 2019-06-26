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ورشة البحرين.. ماذا فعل الإسرائيليون؟ وماذا قال النشطاء العرب؟

أطلق جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيلًا من "الوعود المعسولة" للفلسطينيين
أطلق جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيلًا من "الوعود المعسولة" للفلسطينيين
26/6/2019

أثار حرص مسؤولين وصحفيين إسرائيليين على التقاط الصور في شوارع العاصمة البحرينية المنامة غضب النشطاء العرب على وسائل التواصل الاجتماعي.

ماذا جري؟
  • استُقبل الإسرائيليون بشكل رسمي في مملكة البحرين، وبثت قنوات تليفزيونية إسرائيلية، لأول مرة من المنامة، تقارير خاصة من المعبد اليهودي، وورشة البحرين وحرصت حسابات الخارجية الإسرائيلية على بث الزيارة والصلاة في كنيس العاصمة البحرينية.

  • الإذاعة الإسرائيلية وصفت إقامة صلاة بالكنيس القديم في المنامة، بحضور أكثر من عشرة مصلين يهود من الإدارة الامريكية والمدعوين إلى المؤتمر، بأنه "حادث غير اعتيادي"، قائلة "عادة، لا تقام صلوات كهذه في هذا الكنيس، إلا في الحالات الاستثنائية".
  • صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية نقلت عن مسؤول بحريني "أن الضغط الأمريكي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء انعقاد ورشة "السلام مقابل الازدهار" في البحرين واستضافة الإسرائيليين.

تحدي المقاطعة
  • الصحفي الإسرائيلي "أرئيل كهانا" مُوفد صحيفة (يسرائيل هيوم) اليمينية، تعمد الوقوف أمام مقر الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع رفعا جواز سفره الإسرائيلي، لينقل رسالة مباشرة بسقوط المقاطعة العربية، بهذه الصورة، الأمر الذي أغضب عشرات النشطاء العرب، وقالوا إنها "صورة تختصر حكاية ورشة البحرين".

  • أعضاء الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع نشروا مقطع فيديو وهم "يطهرون الأرض التي دنسها الصهاينة أمام الجمعية، مؤكدين أنه "تم تطهير وغسل المكان الذي تفاخر الصهاينة بالوصول إليه بالماء والصابون".

  • تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة نشرت على حسابها على تويتر صورة لها وهي في شوارع البحرين، قال نشطاء إنها "لاستفزاز الشعوب الخليجية والعربية".

  • المراسل السياسي لموقع "تايمز أوف إسرائيل" رفائيل اهرين نشر صورة لرجال أعمال اسرائيليين مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على هامش المؤتمر كتعبير عن التطبيع.

  • حساب "إسرائيل بالعربي" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية بث لقاء للتلفزيون الإسرائيلي مع الناشط السعودي لؤي الشريف وهو يتحدث بالعبرية قائلا: "مرحبا بكم في البحرين، أحب اللغة العبرية.. هي لسان أنبياء الله دَاوُدَ، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع".. أنا كمسلم أؤمن باستمرار وجود إسرائيل".

رجل الأعمال الإماراتي "محمد العبار" ظهر برفقة مراسلة قناة " كان" الإسرائيلية في العاصمة البحرينية متحدثا عن ضرورة السلام مع إسرائيل.

https://twitter.com/ALshamsi789/status/1143799189337444355?ref_src=twsrc%5Etfw

 

  • مُوفدا القناة التلفزيونية الإسرائيلية شبه الرسمي (كان) موآف فاردي وغيلي كوهين عبرا عن سعادتهما من الضيافة البحرينية وحضورهما وجبة عشاء مع ملك البحرين.
  • فريق القناة، التي صورت مقبرة الرئيس المصري الراحل مرسي، نشر فيديو صلاة الإسرائيليين من المنامة، ونشر صورة موفدة القناة الصحفية "جيلي كوهين" ومراسل الشؤون الدولية "مواف فاردي" والمصور "يوبب بوتبول".

 

  • الصحفي الإسرائيلي باراك رفيد مراسل قناة 13 الإسرائيلية نشر صورة له في الطائرة خلال توجهه للبحرين لتغطية المؤتمر الاقتصادي قائلا: "هذه المرة الأولى التي تمنح دولة عربية صحفيين إسرائيليين تأشيرات دخول بجوازاتهم الإسرائيلية وأول مرة يتم فيها نشر أخبار إسرائيلية من البحرين".

  • رفيد نشر صوره وهو يتبادل أطراف الحديث مع وزير خارجية البحرين ويجري مقابلة معه على حسابه على تويتر.

  • القناة 13 الإسرائيلية بثت تقريرا عن الوجود اليهودي في البحرين ونقل عن الحاخام الأمريكي مارك شناير أن عدد اليهود في البحرين حاليا هو 37 شخصا فقط بعدما كانوا 3 آلاف سابقا.

  • جايسون غرينبلات مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ظهر مرتديا الزي الديني في شريط فيديو قصير نشره صحفيون إسرائيليون وهم يؤدون طقوسا دينية احتفالية في كنيس المنامة مرددين "شعب إسرائيل حي".

ردود فعل
  • الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني قالت في بيان "سنقف يدا بيد كأمة عربية لمقاومة صفقة القرن".

  • نشطاء من البحرين نشروا صورة يظهر فيها أشخاص بجوارهم لافتة يحملها الجنود مكتوب عليها "نحن البحرينيين نفدي فلسطين والعرب بل وكل المسلمين".

  • مواطنون بحرينيون رفعوا شعارات داعمة لفلسطين أمام أهم معالم البحرين السياحية في شوارع العاصمة المنامة، تعبيراً عن رفضهم للمؤتمر الاقتصادي الذي يهدف إلى التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني.

  • انتشرت هاشتاجات رفض للمؤتمر بين مستخدمي مواقع التواصل، كما شهدت عدة دول عربية مظاهرات رافضة لمؤتمر البحرين.
  • انتشرت الدعوات لرفع العلم الفلسطيني في البلدان العربية، وتغيير صور البروفايل في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي إلى صورة علم فلسطين.
المصدر : الجزيرة مباشر
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