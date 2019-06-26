ورشة البحرين.. ماذا فعل الإسرائيليون؟ وماذا قال النشطاء العرب؟

أثار حرص مسؤولين وصحفيين إسرائيليين على التقاط الصور في شوارع العاصمة البحرينية المنامة غضب النشطاء العرب على وسائل التواصل الاجتماعي.
انضم يهود أمريكيون صباح اليوم للإسرائيليين في الكنيس اليهودي في المنامة عاصمة #البحرين ليكتمل النصاب لأداء الصلاة وهو عشرة مصلين. اسعد الله صباحكم.HerbKeinon@
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— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 26, 2019
إذاعة الكيان الصهيوني تبثّ أخبار #صفقة_القرن مباشرة من #المنامة، #البحرين.
أهم شيء، يظل #الإخوان المسلمون و #حماس و #الإسلام_السياسي بعيدين حتى لا يكدّروا صفو المجتمعين!
يحدث هذا الاجتماع بعد أيام فقط من استشهاد الرئيس #مرسي. لو كان في منصبه ما شاركت #مصر فيه، وما استطاعوا عقده! pic.twitter.com/WEL4rBZe0z
— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) June 25, 2019
هكذا يكون الاستفزاز في أبشع صوره – يحمل جواز سفره "الاسرائيلي" الذي دخل به "مملكة البحرين" – أمام جمعية مقاومة التطبيع !!#يسقط_مؤتمر_البحرين pic.twitter.com/LwX4dZeRL7
— محمد سعيد #فلسطين (@MohamdNashwan) June 25, 2019
#بحرينيون_ضد_التطبيع يطهرون الأرض التي دنسها الصهاينة أمام جمعية مناهضة التطبيع pic.twitter.com/Xqj2K2Z2jB
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 26, 2019
שמעתי שנחמד בבחריין אז קפצתי גם. האמת שהוזמנתי להרצות בכנס אחר על המזרח התיכון לפני שהפך להיות צפוף פה .. pic.twitter.com/XznEfMLMwy
— ציפי לבני Tzipi Livni (@Tzipi_Livni) June 25, 2019
בלי ציניות, זה די מדהים: שר החוץ של בחריין @khalidalkhalifa נפגש ככה בפומבי עם מנכ״ל שיבא פרופ׳ יצחק קרייס. השניים אמורים להיפגש גם מחר. קרייס אמר ל-@Haaretz: ״אנחנו מופתעים לטובה מהאווירה הבונה המחפשת אתגרים משותפים ומצאנו את כל הצדדים פתוחים מאוד ליוזמות ושיתוף פעולה עתידי״ pic.twitter.com/7UusK5oakx
— Noa Landau נעה לנדאו (@noa_landau) June 25, 2019
الناشط السعودي لؤي الشريف يتحدث (بالعبرية!) إلى التليفزيون الإسرائيلي من المنامة، معربا عن عشقه وحبه للغة العبرية: "أحب العبرية بسبب الأنبياء (عليهم السلام). العبرية هي لسان أنبياء الله مثل الملك دَاوُدَ، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع" @kann_newspic.twitter.com/AlxBxdYpup
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 25, 2019
رجل الأعمال الإماراتي "محمد العبار" ظهر برفقة مراسلة قناة " كان" الإسرائيلية في العاصمة البحرينية متحدثا عن ضرورة السلام مع إسرائيل.
https://twitter.com/ALshamsi789/status/1143799189337444355?ref_src=twsrc%5Etfw
#الامارات71 | #شاهد 🎥 .. رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، لقناة "كان" الإسرائيلية: أعتقد كمسلم أنني استمرار لأنبياء إسرائيل، (..) لذلك علينا أن نعمل معًا من أجل السلام، من أجل الجيل القادم
| #الامارات #إسرائيل #صفقة_القرن #مؤتمر_البحرين pic.twitter.com/uPYW8mC1pU
— الإمارات71 (@UAE71news) June 26, 2019
#صورة من المنامة عاصمة البحرين تجمع وفد شبكة "كان" العبرية – الصحافية الإسرائيلية "جيلي كوهين" ومراسل الشؤون الدولية "مواف فاردي" والمصور "يوبب بوتبول" استعدادا لتغطية مؤتمر البحرين. pic.twitter.com/0r6abTAQTs
— د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) June 24, 2019
באופן חריג, בית הכנסת העתיק בבירת בחריין קיים הבוקר תפילה במניין. בעקבות הכינוס שמתקיים בממלכה, הגיעו לשם כמה פקידי ממשל, אנשי עסקים ורבנים יהודים, שאפשרו לקיים מניין בשערי בית הכנסת. בגלל גודלה הקטן של הקהילה, כמעט ואין תפילות במקום@gilicohen10 ו-@MoavVardi מבחריין pic.twitter.com/jdaZufyanM
— כאן חדשות (@kann_news) June 26, 2019
بارك رفيد، مبعوث قناة التلفزة الصهيونية 13 إلى مؤتمر البحرين ينشر صورة له وللمخرج ويقول إنها المرة الأولى التي تمنح دولة عربية صحافيين إسرائيليين تأشيرات دخول إلى أراضيها
حتى الآن الصحافيون الإسرائيليون الذين يحملون جنسيات أخرى زاروا الدول العربية
أمجاد يا عرب أمجاد https://t.co/NOpYARvsfI
— د.صالح النعامي (@salehelnaami) June 24, 2019
خاص: وزير الخارجية البخريني @khalidalkhalifa قال لي في مقابلة في المنامة: "نريد أن نتكلم مباشرتا مع الشعب الإسرائيلي" pic.twitter.com/u91mwtgOuq
— Barak Ravid (@BarakRavid) June 26, 2019
عرض التليفزيون الإسرائيلي (القناة ال-١٣) في تقرير له صورا خاصة من المعبد اليهودي الوحيد في العاصمة البحرينية المنامة، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 30 إلى 50 يهوديا بمملكة البحرين منهم أعضاء في البرلمان أو سفراء. pic.twitter.com/H4PMGT6dKm
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 26, 2019
منظر موثر في #البحرين
بشكل غير اعتيادي أقيمت اليوم صلاة الصباح بالكنيس اليهودي القديم في #المنامة بحضور أكثر من ١٠ مصلين يهود قدموا للمشاركة فيه ومن بينهم المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات.
٣٧ يهودي يقطنون في البحرين
والكنيس يبقى خاليا حتى في الأعياد اليهودية.
Video: @HerbKeinon pic.twitter.com/NmQcyUu2h4
— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) June 26, 2019
بيان صادر من الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠١٩.#البحرين #Bahrain#البحرين_ترفض_التطبيع #لا_للتطبيع#فلتسقط_صفقة_العار pic.twitter.com/uNn29fiqkC
— الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع (@bsaz_bh) June 26, 2019
ذا موقفي منذ ذاك الزمان .. 🇧🇭 #بحرينيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/CyrdOjLzYG
— ﮼علي ﮼الفردان 🇧🇭🇵🇸 (@AliiAlfardan) June 25, 2019
رفع مواطنون بحرينيون شعارات داعمة لفلسطين أمام أهم معالم البحرين السياحية في شوارع العاصمة المنامة، تعبيراً عن رفضهم للمؤتمر الاقتصادي الذي يهدف إلى التفريط حقوق الشعب الفلسطيني.#يسقط_مؤتمر_البحرين
المصدر: ناشطون على تويتر pic.twitter.com/b6q0jvPaGV
— مقاطعة (@Boycott4Pal) June 26, 2019
تدعوكم المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني لرفع العلم الفلسطيني ?? كما تدعوكم إلى تغيير صور ((البروفايل)) في حسابات وسائل التواصل الإجتماعي إلى صورة علم فلسطين. وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين ٢٥ و٢٦ يونيو ٢٠١٩ .
مشاركتكم واجب وطني ??عاشت فلسطين… pic.twitter.com/A8RlbM7AkD
— شباب القدس البحرين (@Y4Quds) June 22, 2019