ورشة البحرين.. ماذا فعل الإسرائيليون؟ وماذا قال النشطاء العرب؟

أثار حرص مسؤولين وصحفيين إسرائيليين على التقاط الصور في شوارع العاصمة البحرينية المنامة غضب النشطاء العرب على وسائل التواصل الاجتماعي.

ماذا جري؟

استُقبل الإسرائيليون بشكل رسمي في مملكة البحرين، وبثت قنوات تليفزيونية إسرائيلية، لأول مرة من المنامة، تقارير خاصة من المعبد اليهودي، وورشة البحرين وحرصت حسابات الخارجية الإسرائيلية على بث الزيارة والصلاة في كنيس العاصمة البحرينية.

انضم يهود أمريكيون صباح اليوم للإسرائيليين في الكنيس اليهودي في المنامة عاصمة #البحرين ليكتمل النصاب لأداء الصلاة وهو عشرة مصلين. اسعد الله صباحكم.HerbKeinon@

pic.twitter.com/lGS1NLlf2R — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 26, 2019

الإذاعة الإسرائيلية وصفت إقامة صلاة بالكنيس القديم في المنامة، بحضور أكثر من عشرة مصلين يهود من الإدارة الامريكية والمدعوين إلى المؤتمر، بأنه "حادث غير اعتيادي"، قائلة "عادة، لا تقام صلوات كهذه في هذا الكنيس، إلا في الحالات الاستثنائية".

صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية نقلت عن مسؤول بحريني "أن الضغط الأمريكي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء انعقاد ورشة "السلام مقابل الازدهار" في البحرين واستضافة الإسرائيليين.

إذاعة الكيان الصهيوني تبثّ أخبار #صفقة_القرن مباشرة من #المنامة، #البحرين.

أهم شيء، يظل #الإخوان المسلمون و #حماس و #الإسلام_السياسي بعيدين حتى لا يكدّروا صفو المجتمعين!

يحدث هذا الاجتماع بعد أيام فقط من استشهاد الرئيس #مرسي. لو كان في منصبه ما شاركت #مصر فيه، وما استطاعوا عقده! pic.twitter.com/WEL4rBZe0z — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) June 25, 2019

تحدي المقاطعة

الصحفي الإسرائيلي "أرئيل كهانا" مُوفد صحيفة (يسرائيل هيوم) اليمينية، تعمد الوقوف أمام مقر الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع رفعا جواز سفره الإسرائيلي، لينقل رسالة مباشرة بسقوط المقاطعة العربية، بهذه الصورة، الأمر الذي أغضب عشرات النشطاء العرب، وقالوا إنها "صورة تختصر حكاية ورشة البحرين".

هكذا يكون الاستفزاز في أبشع صوره – يحمل جواز سفره "الاسرائيلي" الذي دخل به "مملكة البحرين" – أمام جمعية مقاومة التطبيع !!#يسقط_مؤتمر_البحرين pic.twitter.com/LwX4dZeRL7 — محمد سعيد #فلسطين (@MohamdNashwan) June 25, 2019

أعضاء الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع نشروا مقطع فيديو وهم "يطهرون الأرض التي دنسها الصهاينة أمام الجمعية، مؤكدين أنه "تم تطهير وغسل المكان الذي تفاخر الصهاينة بالوصول إليه بالماء والصابون".

#بحرينيون_ضد_التطبيع يطهرون الأرض التي دنسها الصهاينة أمام جمعية مناهضة التطبيع pic.twitter.com/Xqj2K2Z2jB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 26, 2019

تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة نشرت على حسابها على تويتر صورة لها وهي في شوارع البحرين، قال نشطاء إنها "لاستفزاز الشعوب الخليجية والعربية".

שמעתי שנחמד בבחריין אז קפצתי גם. האמת שהוזמנתי להרצות בכנס אחר על המזרח התיכון לפני שהפך להיות צפוף פה .. pic.twitter.com/XznEfMLMwy — ציפי לבני Tzipi Livni (@Tzipi_Livni) June 25, 2019

المراسل السياسي لموقع "تايمز أوف إسرائيل" رفائيل اهرين نشر صورة لرجال أعمال اسرائيليين مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على هامش المؤتمر كتعبير عن التطبيع.

בלי ציניות, זה די מדהים: שר החוץ של בחריין @khalidalkhalifa נפגש ככה בפומבי עם מנכ״ל שיבא פרופ׳ יצחק קרייס. השניים אמורים להיפגש גם מחר. קרייס אמר ל-@Haaretz: ״אנחנו מופתעים לטובה מהאווירה הבונה המחפשת אתגרים משותפים ומצאנו את כל הצדדים פתוחים מאוד ליוזמות ושיתוף פעולה עתידי״ pic.twitter.com/7UusK5oakx — Noa Landau נעה לנדאו (@noa_landau) June 25, 2019

حساب "إسرائيل بالعربي" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية بث لقاء للتلفزيون الإسرائيلي مع الناشط السعودي لؤي الشريف وهو يتحدث بالعبرية قائلا: "مرحبا بكم في البحرين، أحب اللغة العبرية.. هي لسان أنبياء الله دَاوُدَ، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع".. أنا كمسلم أؤمن باستمرار وجود إسرائيل".

الناشط السعودي لؤي الشريف يتحدث (بالعبرية!) إلى التليفزيون الإسرائيلي من المنامة، معربا عن عشقه وحبه للغة العبرية: "أحب العبرية بسبب الأنبياء (عليهم السلام). العبرية هي لسان أنبياء الله مثل الملك دَاوُدَ، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع" @kann_newspic.twitter.com/AlxBxdYpup — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 25, 2019

رجل الأعمال الإماراتي "محمد العبار" ظهر برفقة مراسلة قناة " كان" الإسرائيلية في العاصمة البحرينية متحدثا عن ضرورة السلام مع إسرائيل.

https://twitter.com/ALshamsi789/status/1143799189337444355?ref_src=twsrc%5Etfw

مُوفدا القناة التلفزيونية الإسرائيلية شبه الرسمي (كان) موآف فاردي وغيلي كوهين عبرا عن سعادتهما من الضيافة البحرينية وحضورهما وجبة عشاء مع ملك البحرين.

فريق القناة، التي صورت مقبرة الرئيس المصري الراحل مرسي، نشر فيديو صلاة الإسرائيليين من المنامة، ونشر صورة موفدة القناة الصحفية "جيلي كوهين" ومراسل الشؤون الدولية "مواف فاردي" والمصور "يوبب بوتبول".

#صورة من المنامة عاصمة البحرين تجمع وفد شبكة "كان" العبرية – الصحافية الإسرائيلية "جيلي كوهين" ومراسل الشؤون الدولية "مواف فاردي" والمصور "يوبب بوتبول" استعدادا لتغطية مؤتمر البحرين. pic.twitter.com/0r6abTAQTs — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) June 24, 2019

באופן חריג, בית הכנסת העתיק בבירת בחריין קיים הבוקר תפילה במניין. בעקבות הכינוס שמתקיים בממלכה, הגיעו לשם כמה פקידי ממשל, אנשי עסקים ורבנים יהודים, שאפשרו לקיים מניין בשערי בית הכנסת. בגלל גודלה הקטן של הקהילה, כמעט ואין תפילות במקום@gilicohen10 ו-@MoavVardi מבחריין pic.twitter.com/jdaZufyanM — כאן חדשות (@kann_news) June 26, 2019

الصحفي الإسرائيلي باراك رفيد مراسل قناة 13 الإسرائيلية نشر صورة له في الطائرة خلال توجهه للبحرين لتغطية المؤتمر الاقتصادي قائلا: "هذه المرة الأولى التي تمنح دولة عربية صحفيين إسرائيليين تأشيرات دخول بجوازاتهم الإسرائيلية وأول مرة يتم فيها نشر أخبار إسرائيلية من البحرين".

بارك رفيد، مبعوث قناة التلفزة الصهيونية 13 إلى مؤتمر البحرين ينشر صورة له وللمخرج ويقول إنها المرة الأولى التي تمنح دولة عربية صحافيين إسرائيليين تأشيرات دخول إلى أراضيها

حتى الآن الصحافيون الإسرائيليون الذين يحملون جنسيات أخرى زاروا الدول العربية أمجاد يا عرب أمجاد https://t.co/NOpYARvsfI — د.صالح النعامي (@salehelnaami) June 24, 2019

رفيد نشر صوره وهو يتبادل أطراف الحديث مع وزير خارجية البحرين ويجري مقابلة معه على حسابه على تويتر.

خاص: وزير الخارجية البخريني @khalidalkhalifa قال لي في مقابلة في المنامة: "نريد أن نتكلم مباشرتا مع الشعب الإسرائيلي" pic.twitter.com/u91mwtgOuq — Barak Ravid (@BarakRavid) June 26, 2019

القناة 13 الإسرائيلية بثت تقريرا عن الوجود اليهودي في البحرين ونقل عن الحاخام الأمريكي مارك شناير أن عدد اليهود في البحرين حاليا هو 37 شخصا فقط بعدما كانوا 3 آلاف سابقا.

عرض التليفزيون الإسرائيلي (القناة ال-١٣) في تقرير له صورا خاصة من المعبد اليهودي الوحيد في العاصمة البحرينية المنامة، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 30 إلى 50 يهوديا بمملكة البحرين منهم أعضاء في البرلمان أو سفراء. pic.twitter.com/H4PMGT6dKm — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 26, 2019

جايسون غرينبلات مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ظهر مرتديا الزي الديني في شريط فيديو قصير نشره صحفيون إسرائيليون وهم يؤدون طقوسا دينية احتفالية في كنيس المنامة مرددين "شعب إسرائيل حي".

منظر موثر في #البحرين بشكل غير اعتيادي أقيمت اليوم صلاة الصباح بالكنيس اليهودي القديم في #المنامة بحضور أكثر من ١٠ مصلين يهود قدموا للمشاركة فيه ومن بينهم المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات.

٣٧ يهودي يقطنون في البحرين

والكنيس يبقى خاليا حتى في الأعياد اليهودية.

Video: @HerbKeinon pic.twitter.com/NmQcyUu2h4 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) June 26, 2019

ردود فعل

الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني قالت في بيان "سنقف يدا بيد كأمة عربية لمقاومة صفقة القرن".

نشطاء من البحرين نشروا صورة يظهر فيها أشخاص بجوارهم لافتة يحملها الجنود مكتوب عليها "نحن البحرينيين نفدي فلسطين والعرب بل وكل المسلمين".

مواطنون بحرينيون رفعوا شعارات داعمة لفلسطين أمام أهم معالم البحرين السياحية في شوارع العاصمة المنامة، تعبيراً عن رفضهم للمؤتمر الاقتصادي الذي يهدف إلى التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني.

رفع مواطنون بحرينيون شعارات داعمة لفلسطين أمام أهم معالم البحرين السياحية في شوارع العاصمة المنامة، تعبيراً عن رفضهم للمؤتمر الاقتصادي الذي يهدف إلى التفريط حقوق الشعب الفلسطيني.#يسقط_مؤتمر_البحرين المصدر: ناشطون على تويتر pic.twitter.com/b6q0jvPaGV — مقاطعة (@Boycott4Pal) June 26, 2019

انتشرت هاشتاجات رفض للمؤتمر بين مستخدمي مواقع التواصل، كما شهدت عدة دول عربية مظاهرات رافضة لمؤتمر البحرين.

انتشرت الدعوات لرفع العلم الفلسطيني في البلدان العربية، وتغيير صور البروفايل في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي إلى صورة علم فلسطين.