نصف "المحافظين" في بريطانيا يرفضون تولي مسلم رئاسة الحكومة

كشف استطلاع للرأي،أمس الثلاثاء، أن حوالي نصف أعضاء حزب المحافظين البريطاني الحاكم، لا يريدون أن يتولى مواطن مسلم منصب رئيس الحكومة.

التفاصيل:

أظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "يو جوف" بالاشتراك مع جماعة "هوب نوت هيت" المناهضة للعنصرية في بريطانيا أن 4 من كل 10 أعضاء جرى استطلاع آرائهم رفضوا تلك الفرضية.

أوضح الاستطلاع أن نسبة مماثلة من أعضاء الحزب أبدوا تأييدهم لوضع حدود لعدد المسلمين الذين يدخلون البلاد.

أشار الاستطلاع إلى أن 45% من أعضاء الحزب يؤمنون بنظرية مؤامرة تفيد بأن هناك مناطق معينة في المملكة المتحدة محظور دخولها أمام غير المسلمين.

فيما يتعلق بالأنباء التي تتردد عن صعود "الإسلاموفوبيا" بين صفوف الحزب وما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تحقيق بشأن ذلك، قال 8% فقط من أعضاء الحزب إن تلك المسألة تمثل مشكلة بالفعل، فيما قال 76% إن الحزب يبذل قصارى جهده للتصدي لهذه المسألة.

جرى الاستطلاع على عينة من 864 عضوا بالحزب عبر الإنترنت خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو/ حزيران الجاري.

جونسون أم هانت؟

حزب المحافظين قال، الثلاثاء، إن إعلان الفائز بمنصب رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون أم جيريمي هانت، سيكون يوم الثلاثاء 23 يوليو تموز القادم.

الحزب قال إن تصويتا بريديا يشارك فيه أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 160 ألفا أو نحو ذلك لتقرير من سيحل محل تيريزا ماي في زعامة الحزب سيغلق يوم 22 يوليو تموز وسيعلن اسم الفائز في اليوم التالي.

خلفيات: