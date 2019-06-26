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سياسة|الولايات المتحدة

مولر يدلي بشهادته بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

المحقق الخاص روبرت مولر (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار)
المحقق الخاص روبرت مولر (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار)
26/6/2019

أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيري نادلر، أن المحقق الخاص روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس بشأن تقريره حول التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية.

روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس
  • أعلنت لجنتا القضاء والاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن المدعي الأمريكي الخاص السابق روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته علنا في 17 يوليو/ تموز المقبل بشأن تقريره حول التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
  • كتب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف على تويتر أن "روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس بموجب مذكرة استدعاء".
  • شيف قال "هاجمت روسيا ديمقراطيتنا لتساعد في فوز ترمب الذي رحّب بهذه المساعدة واستخدمها. وكما قال مولر هذا يجب أن يجعل كل أمريكي يشعر بالقلق، وسيتاح الآن لكل أمريكي أن يسمع بشكل مباشر من مولر.
  • كان الديمقراطيون في مجلس النواب قد أصدروا أمر استدعاء يدعو لمثول مولر أمامهم، وأكد رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر أن مولر سيدلي بشهادته "في جلسة مفتوحة".
  • كتب نادلر عبر "تويتر": "يسرني أن أعلن أن المحقق الخاص روبرت مولر سيدلي بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب ولجنة الاستخبارات في جلسة مفتوحة يوم 17 يوليو/ تموز، طبقا لأمر استدعاء صدر هذا المساء".
  • سيجيب مولر علنا، وللمرة الأولى، عن أسئلة حول تحقيقه بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. 

نظم وزارة العدل منعت توجيه اتهام لترمب:
  • قضى مولر ما يقرب من عامين في التحقيق، وتوصل إلى أنه لا توجد أدلة كافية على مؤامرة إجرامية، لكن حملة ترمب رحبت وتوقعت أن تستفيد انتخابيا من معلومات مسروقة تم نشرها بجهود روسية.
  • حدد تقرير مولر الذي نشر في أبريل/ نيسان الماضي، اتصالات عديدة بين حملة ترمب الانتخابية وشخصيات روسية مرتبطة بالكرملين، بالإضافة إلى أدلة على محاولة الرئيس في مناسبات مختلفة إعاقة التحقيق.
  • قال مولر في أول تصريح له حول التحقيق في 29 مايو/أيار الماضي، إن نظم وزارة العدل القديمة منعته من توجيه الاتهام إلى ترمب، على الرغم من وجود 10 محاولات عرقلة محتملة على الأقل قام بها الرئيس.
  • مولر أشار إلى أن عدم توجيه الاتهام إلى ترمب لا يعني تبرئته، واضعا الكرة في ملعب الكونغرس الذي يملك صلاحيات دستورية ومسؤولية في متابعة القضية.
  • نادلر وشيف، قالا في بيان مشترك "لقد طالب الأمريكيون بالاستماع مباشرة إلى المدعي الخاص حتى يتمكنوا من فهم ما قام هو وفريقه بفحصه وكشفه وتحديده بشأن هجوم روسيا على ديمقراطيتنا".
ترمب.. إساءة رئاسية:
  • في 22 مارس/ آذار الماضي، سلم مولر تقريره إلى وزارة العدل الأمريكية، بعد 22 شهرا من التحقيق حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعاون بشكل سري مع الروس خلال حملته الانتخابية عام 2016.
  • وزير العدل وليام بار، أرسل أهم ما ورد في التقرير إلى الكونغرس، وقال فيه إن التحقيق لم يتوصل إلى ما يفيد بوجود تعاون سري بين ترمب والروس.
  • في 29 مايو/ آيار الماضي، أعلن مولر أمام الصحفيين، إغلاق التحقيق بشكل رسمي.
  • اعتبر ترمب أن التقرير برأ صفحته بشكل كامل، في حين يقول الديمقراطيون إن ترمب يحاول عرقلة العدالة.
  • اليوم بعد الإعلان عن مثول مولر أمام الكونغرس في 17 يوليو/تموز المقبل، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الأمر بكلمتين على تويتر" إساءة رئاسية"

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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