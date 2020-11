مولر يدلي بشهادته بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيري نادلر، أن المحقق الخاص روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس بشأن تقريره حول التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية.

Robert Mueller has agreed to testify before Congress pursuant to subpoena.

Russia attacked our democracy to help Trump win. Trump welcomed and used that help. As Mueller said, that should concern every American.

And now, every American will get to hear directly from Mueller.

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) June 26, 2019