مقتل 9 من قوات الأمن المصرية في هجمات على كمائن بالعريش

قالت مصادر لـ"الجزيرة مباشر" إن عدد القتلى من قوات الأمن إثر هجوم متزامن، فجر الأربعاء، على ثلاثة كمائن وسط مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ارتفع إلى ٩ بينهم ضابط برتبة نقيب.

مقتل 9 من الشرطة المصرية

نقلت " الألمانية" عن شهود عيان أن مجموعات مسلحة استهدفت عدة كمائن، منها كمين حي الصفا وكمين حي الرفاعي وكمين سد وادي العريش في توقيت واحد.

أكد مصدر أمني، لوكالة الأنباء الألمانية، طلب عدم كشف هويته، أن قوات الأمن قتلت خمسة مسلحين واستهدفت سيارة لهم، مما تسبب في إحراقها بمن في داخلها.

أفاد المصدر في حديثه للوكالة "بضبط 7 عناصر إرهابية وهم يحاولون استهداف الكمائن في جنوب العريش".

مصادر لـ "لجزيرة مباشر" أشارت إلى مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين برصاص قوات الأمن بعد استهداف سيارة مدنيه كانوا يستقلونها بالقرب من موقع الاشتباكات.

وفقاً لشهود عيان بالمكان قامت عربة "همر" تابعه للعمليات الخاصة بالشرطة التي وصلت لتقديم الدعم لكمين "الموقف الجديد" باستهداف سيارة لمدنيين كانت تهرب من وسط الاشتباكات برصاص كثيف مما أدى لاشتعال السيارة وتفحمت بها جثة المواطن أحمد يعقوب، كما أصيب المواطن حمادة فاروق (٣٣ عام) إصابة بليغة و تم بتر ذراعيه، كما أصيبت الفتاة صباح غانم (٢٢عاما) بشظايا أثناء الاشتباكات.

المصدر قال لمراسل الوكالة، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الهجمات أسفرت عن اندلاع اشتباكات بين المسلحين وأفراد الكمائن مما أدى إلى إصابة 6 آخرين من الشرطة تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري.

أكد المصدر أن قوات الأمن قتلت خمسة مسلحين واستهدفت سيارة لهم مما تسبب في إحراقها بمن في داخلها.

المصدر أوضح أنه تم ضبط 7 عناصر من المسلحين وهم يحاولون استهداف الكمائن في جنوب العريش.

مدير أمن شمال سيناء اللواء رضا سويلم قال لوكالة الأنباء الألمانية إن ضابطا برتبة نقيب لقي حتفه متأثرا بإصابته في الهجوم.

أضاف أن مدنيا قتل أيضا وأصيب مواطن آخر وسيدة وطفلة بالرصاص أثناء الاشتباكات مع المسلحين.

خلفيات: