مصر تبدأ إعادة محاكمة الضابط السابق هشام عشماوي

بدأ القضاء العسكري المصري، الثلاثاء، إعادة محاكمة هشام عشماوي، الذي تسلمته مصر من قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بتهم تتعلق بـ"تنفيذ عمليات إرهابية"، وفق صحف رسمية مصرية.

التفاصيل:

نشر موقع صحيفة الأهرام الحكومية أن "الإرهابى هشام عشماوى تتم محاكمته حاليا"، على حد وصف الموقع.

الموقع أضاف أن عشماوي يُحاكم على ذمة قضايا سبق الحكم عليه فيها غيابيا، وتتعلق بتنفيذ ودعم عمليات مسلحة أدت إلى مقتل عدد من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.

العشماوي الذي كان ضابطا في القوات الخاصة المصرية قبل أن يصبح جهاديا في 2012 اعتقلته قوات حفتر في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في درنة (شرق) خلال المعارك التي خاضتها في المدنية، قبل أن تسلمه لمصر الشهر الماضي.

صحف حكومية مصرية قالت إن عشماوي هو زعيم "تنظيم المرابطين" التابع لتنظيم القاعدة في درنة، وكان في المدينة منذ فراره من مصر قبل 4 سنوات.

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