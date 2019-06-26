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سياسة

كوشنر مختتما ورشة المنامة: "الباب مفتوح" أمام الفلسطينيين

26/6/2019

اختتمت مساء الأربعاء ورشة عمل في المنامة أطلقت فيها واشنطن الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام مع اتهام مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر القيادة الفلسطينية بالفشل في مساعدة شعبها.

التفاصيل
  • كوشنر قال إن الباب لا يزال مفتوحا أمام الفلسطينيين للانضمام إلى خطة السلام الأمريكية التي لم تتضح معالمها السياسية بعد.
  • كوشنر: لو أرادوا فعلا تحسين حياة شعبهم، فإننا وضعنا إطار عمل عظيما يستطيعون الانخراط فيه ومحاولة تحقيقه.    
  • كوشنر: الإدارة الأمريكية ستبقى متفائلة، وتركنا الباب مفتوحا طوال الوقت.    
  • كوشنر: ما قامت به القيادة الفلسطينية هو لوم إسرائيل والآخرين على كافة مشاكل شعبها، بينما في الحقيقة أن الموضوع المشترك هو أن كل هذا قابل للتحقيق إن كانت الحكومة ترغب بإجراء هذه الإصلاحات.
"إهانة لذكائنا"
  • في الضفة الغربية المحتلة، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي: المقترح الأمريكي إهانة لذكائنا ومنفصل تماما عن الواقع.
  • عشراوي: السلام الاقتصادي الذي تم تقديمه مرارا والذي فشل في التحقق كونه لا يتعامل مع المكونات الحقيقية للسلام، يتم تقديمه مرة أخرى، وإعادة تدويره مرة أخرى.
  • عشراوي: لم يتم ذكر الاحتلال ولا لمرة واحدة.
"مشاركون متفائلون"
  • في المنامة، أكّدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن النمو الاقتصادي الكبير ممكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال أظهرت كافة الأطراف التزاما سريعا.
  • لاغارد: في حال هناك خطة اقتصادية وحاجة ملحة، فالأمر يتعلق بالحفاظ على الزخم.
  • لاغارد: لتحقيق ذلك لا بد من نوايا حسنة من قبل الجميع على كل المستويات القطاع الخاص والعام والمنظمات الدولية والأطراف على الأرض وجيرانهم.
  • وزير المالية السعودي محمد الجدعان: القضية الفلسطينية مهمة للغاية للمملكة، والسعودية ستدعم كل ما يجلب الازدهار لهذه المنطقة.
  • الوزير السعودي: المنطقة بحاجة ماسة إلى الازدهار والأمل.
  • وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير: يتوجب على المنظمات الدولية دعم هذه الخطة للتقليل من المخاطر.
  • الطاير: علينا أن نمنح هذه المبادرة فرصة وعلينا أن نناقشها ونحاول الترويج لها.
  • وزير خارجية البحرين في مقابلة حصرية قبل قليل مع الصحفي الاسرائيلي باراك رافيد على قناة ريشت 13: إسرائيل بلد في الشرق الأوسط. وهو جزء من تراث هذه المنطقة. الشعب اليهودي لديه مكان بيننا.
  • وزير خارجية البحرين: نريد أن نتحدث مباشرة إلى الجمهور الإسرائيلي هكذا تحل النزاعات.
  • وزير خارجية البحرين: الفلسطينيون ارتكبوا خطأ بمقاطعة مؤتمر السلام ونحن نثق بصفقة القرن ورغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في إحلال السلام.
"مضيعة للوقت"
  • لكن لا يشعر الجميع بالتفاؤل إزاء الخطة الأمريكية.
  • مركز "صوفان للدراسات" ومقره نيويورك أعرب عن شكوكه في إمكان النظر إلى الولايات المتحدة كوسيط محايد بعد خطوات ترمب، بما في ذلك وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
  • المركز: بالنسبة لأي شخص يراقب الوضع عن كثب فإن ورشة العمل في المنامة تبدو كأنها مضيعة للوقت.
سفارة عمانية
  • بالتزامن مع انعقاد المؤتمر، أعلنت سلطنة عُمان عزمها على افتتاح سفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العُمانية.
  • هذه ستكون أول سفارة لدولة خليجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  • قالت الوزارة إن الخطوة تأتي "استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق".          
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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