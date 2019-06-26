شاهد| كالامار: ضلوع ولي العهد السعودي في قتل خاشقجي

قالت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام التعسفي "آنييس كالامار" إن التحقيق الذي أجرته بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أظهر ضلوع مسؤولين كبار بمن فيهم ولي العهد السعودي.

أبرز تصريحات كالامار

التحقيق وجد أدلة تشير إلى ضلوع مسؤولين كبار في قتل خاشقجي بمن فيهم ولي العهد السعودي.

لا شك لدي في أن هناك ضرورة لإجراء تحقيق واسع بشأن مقتل خاشقجي والسعودية مسؤولة عن ذلك.

عملية قتل خاشقجي ليست شأنا داخليا كما تقول السعودية.

سعود القحطاني تولى قيادة فريق قتل خاشقجي ولم يتم اتهامه حتى الآن.

توصلنا إلى خلاصة أنه تم تنظيف مسرح جريمة اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

التحقيقات التي أجريت في السعودية لا تقود إلى تحقيق العدالة.

التحقيق الذي أجرته السلطات السعودية لم يتطرق إلى تسلسل القيادة.

أطالب الأمم المتحدة بتشكيل فريق تحقيق دولي في جريمة مقتل خاشقجي ولمعرفة مكان جثمانه.

قمة العشرين يجب أن تبحث جريمة مقتل خاشقجي وتحديد مسؤولية السعودية عنها.

نأمل أن تكون السعودية مستعدة لطلب المساعدة الدولية لتوفير محاكمة وفق المعايير الدولية.

شلل الأمم المتحدة يؤخّر إحقاق العدالة في قضية خاشقجي.

الأدلة التي تم جمعها من قبل فريق التحقيق تشير إلى أن قتل خاشقجي شكّل عملية إعدام خارج نطاق القضاء واختفاء قسري وعلى الأرجح عملية تعذيب تتحمل المملكة العربية السعودية مسؤوليتها.

إذا تجاهل المجتمع الدولي عملية قتل متعمدة صُممت لإسكات تعبير سلمي عن استقلالية فكرية، فسيشكل ذلك خطراً على كل أشكال الحماية التي تعتمد عليها حقوق الإنسان.

التحقيق السعودي الرسمي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي لم يتطرق لمسألة من الذي أصدر الأمر بالقتل وتجاهل مشتبها بهم مهمين.

أنا مصممة على أن قتل السيد خاشقجي هو قتل برعاية الدولة.

هذه ليست جريمة قتل من تنفيذ مسؤولين مارقين مثلما تتظاهر الحكومة.

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