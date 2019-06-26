سلطنة عمان تعلن اعتزامها فتح سفارة في فلسطين

حسب مدير الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية الفلسطينية طارق عيدة توجد سفارة واحدة فقط في الأراضي الفلسطينية تتبع لدولة الاكوادور، بالإضافة إلى 42 مكتباً تمثيلياً، بينها مكاتب تمثيل دبلوماسية لأربع دول عربية هي مصر والأردن والمغرب وتونس.