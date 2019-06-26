سلطنة عمان تعلن اعتزامها فتح سفارة في فلسطين

قالت سلطنة عمان إنها تعتزم "فتح بعثة دبلوماسية جديدة في فلسطين على مستوى سفارة وذلك دعما للشعب الفلسطيني".
استمرارا لنهج #السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة #فلسطين على مستوى سفارة.وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية الى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة.
— وزارة الخارجية (@MofaOman) June 26, 2019
حسب مدير الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية الفلسطينية طارق عيدة توجد سفارة واحدة فقط في الأراضي الفلسطينية تتبع لدولة الاكوادور، بالإضافة إلى 42 مكتباً تمثيلياً، بينها مكاتب تمثيل دبلوماسية لأربع دول عربية هي مصر والأردن والمغرب وتونس.