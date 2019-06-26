باراك يعلن ترشحه للانتخابات الإسرائيلية المقبلة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك العودة إلى الساحة السياسية بصفته زعيما لحزب جديد في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
التفاصيل:
- باراك، 77 عاما، لم يكشف الاسم الذي سيحمله الحزب الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنه في غضون "أسبوعين" خلال حفل سيقام لمناسبة إعلان ولادة الحزب رسميا.
- باراك قال خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الحزب، إن الوقت حان لإنهاء حكم بنيامين نتنياهو "الفاسد"، مؤكّداً أنّ إسرائيل "لم يسبق لها يوماً أن عرفت أياماً بمثل هذا السواد".
- رئيس الوزراء السابق، الذي كان يقود حزب العمل اليساري، لمح إلى أنه ربما يتحالف مع أحزاب من الوسط واليسار لهزيمة الليكود.
- باراك قال مخاطباً نتنياهو عبر وسائل الإعلام "أعرفك منذ 50 عاماً… هذه نهاية الطريق بالنسبة إليك".
- باراك كان مسؤولاً عن نتنياهو في الجيش حين قاد وحدة من قوات النخبة في سبعينات القرن الماضي كان نتنياهو عنصراً فيها.
- معلقون سياسيون قالوا إن عودة باراك للمشهد السياسي قد تؤدي لانقسام تيار يسار الوسط وتضر بفرص أقوى منافس لنتنياهو بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض، مما قد يتسبب في هزيمته في الانتخابات المقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول.
- باراك خلف نتنياهو في رئاسة الوزراء عام 1999، قبل أن يعتزل الحياة السياسية في 2013.
- باراك كان رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي، وتولى حقيبة الدفاع بين عامي 2007 و2013 في حكومتين إحداها برئاسة نتنياهو.
- يتم التحقيق مع نتنياهو، 69 عاماً، في قضايا تتعلق بتقاضي رشى والاحتيال وإساءة الأمانة.
- نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف حكومي بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ما أدى إلى حل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة ستجري في 17 سبتمبر/ أيلول المقبل.