الكونغرس يتحدى ترمب بشأن مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات

وافقت لجنة بمجلس الشيوخ على تشريع يجعل من الصعب على الرئيس دونالد ترمب تجاوز مراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة ما يبرز غضب المجلس إزاء موافقته على صفقات أسلحة للسعودية والإمارات.

قانون الطوارئ الكاذبة الخاص بالسعودية:

أيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية، أمس الثلاثاء، قانون الطوارئ الكاذبة الخاص بالسعودية " بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على 22 قرارا منفصلا برفض الصفقات.

لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، وافقت على تشريع يجعل من الصعب على ترمب تجاوز مراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة ما يبرز مدى غضب أعضاء المجلس إزاء موافقته على صفقات أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات.

لم تحصل قرارات الرفض على الدعم الكافي لمواجهة حق النقض (الفيتو) الذي هدد ترمب باستخدامه، لكن أعضاء المجلس تعهدوا بعدم الاستسلام ورفضوا إصرار وزير الخارجية مايك بومبيو.

بومبيو قال إن التهديد الذي تمثله إيران كان المبرر وراء المضي قدما في مبيعات الأسلحة رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والخسائر في صفوف المدنيين جراء الحملة الجوية التي تقوم بها الدولتان في اليمن.

الجمهوريون…معترض واحد: