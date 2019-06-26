الفلسطينيون: غزة مدينة الواقع والأحلام وليس سيناء المصرية

أشعة الشمس الحارقة، لم تمنع الستيني علي أبوحسن، من المشاركة في مسيرة جماهيرية أمام مقر الأمم المتحدة في قطاع غزة للتنديد بمشاركة الدول العربية في مؤتمر ورشة البحرين الاقتصادية.

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