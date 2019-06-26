الغارديان: مؤتمر البحرين "مسرحية سخيفة" غاب أهم نجومها

وصفت صحيفة الغارديان البريطانية في افتتاحيتها مؤتمر البحرين الذي يمثل الجانب الاقتصادي لصفقة القرن بأنه مسرحية عبثية وبائسة غاب ممثلوها وتستحق أن تختفي.

أبرز ما جاء في افتتاحية الصحيفة:

بعد حديث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طويلا عن "صفقة القرن" جاء انطلاق مؤتمر البحرين عبثيا وبائسا.

الرفض الفلسطيني للحضور أدى إلى غياب إسرائيل أيضا، ما يعني غياب نجوم المسرحية ونصف ممثليها.

الدول العربية المعنية أرسلت مسؤولين من الصف الثاني.

حتى راعي المؤتمر وهو صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر تحدث عن ورشة عمل وليس عن مؤتمر وعن رؤية لحل الصراع وليس عن خطة.

المدخل الاقتصادي لحل القضية الفلسطينية جرت تجربته من قبل وفشل حتى مع وجود خارطة طريق واقعية ومحاورين أكثر موثوقية.

الفجوة بين "وهم" كوشنر و "حقائق" هذا الصراع الذي دام سبعة عقود واضحة أكثر من ذي قبل.

العديد من الصور التي استعرضها كوشنر للترويج لخطته هي عبارة عن صور لبرامج ألغيت بعد أن سحبت الولايات المتحدة مساعداتها للفلسطينيين.

من الواضح أن إدارة ترمب تأمل أن تحل الحوافز الاقتصادية محل الحقوق الأساسية.

وحدة الفلسطينيين الملحوظة في مقاطعة المؤتمر تثبت عدم استعدادهم لمقايضة الحوافز الاقتصادية بالحقوق السياسية.

حتى معظم الحوافز التي يقدمها كوشنر وهمية فهي خطة خيالية تتكلف 50 مليار دولار وغير ممولة.

من الواضح أن واشنطن أخطأت في فهم حرص دول الخليج على تطوير علاقاتها مع إسرائيل واعتبرت خطأ أن هذا يعني استعدادها لدفع هذه الفاتورة.

هذه المبادرة غير قابلة للتحقيق في ظل الظروف الحالية لأنها ترفض ببساطة الاعتراف بأن أكبر عقبة أمام التنمية الاقتصادية هي احتلال الضفة الغربية والحصار المفروض على غزة.

ظهور الشق السياسي من الخطة أصبح محل شك متزايد على الأقل قبل ولاية ترمب الثانية.

سجل إدارة ترمب يعطي فكرة جيدة عن المتوقع منها وهو ما تجلى في الحب الذي يضفيه ترمب على بنيامين نتنياهو، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، والاعتراف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان.

كل هذه الأمور دمرت مجرد النظر إلى الولايات المتحدة كوسيط فضلا عن أن تكون وسيطا نزيها.

ما الهدف إذن من ورشة البحرين؟