إسقاط الطائرة يشكل تطورا في القدرات الإيرانية وتحديا للتفوق الأمريكي

يعكس إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية تطورا في القدرات العسكرية الإيرانية، قد يشكل، بحسب خبراء في هذا المجال، تحديا محدودا للتفوق الأمريكي الجوي في حال نشوب حرب مفتوحة بين البلدين.

قدرات إيرانية.. ورسالة للولايات المتحدة:

كانت طائرة (غلوبال هوك) التابعة للبحرية الأمريكية، تحلق على علو مرتفع (يمكن أن يصل إلى 60 ألف قدم أي 18 كلم) قبل أن يسقطها صاروخ أرض-جو أطلقته القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني.

بالنسبة لبيكا واسر المحللة في مؤسسة (راند) للاستشارات الأمنية، فإن هذا الاستهداف "يوضح قدرات إيران العملية في هذا المجال، ونيتها توجيه رسالة للولايات المتحدة".

ترى، واسر ، أن الحادثة تُظهر أن الإيرانيين "اشتروا أو طوروا هذه القدرات المضادة للطائرات، وأنهم يعرفون كيفية استخدامها وتقول" تدعي إيران أنها استخدمت نظاما محليا من طراز سام.

إذا كان ذلك صحيحا، فإنه سيكون أمرا مهما، لا سيما وأنها تستطيع توفيره للجماعات المتحالفة معها في المنطقة" بحسب واسر.

طهران وبحسب تقرير حول التوازن العسكري أصدره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية هذا العام، تملك 32 بطارية من صواريخ أرض جو "سام-300" الروسية، تسلمتها من قبل موسكو بدءا من عام 2016.

إيران، طورت كذلك نسخها من هذه الأسلحة، وبينها منظومتا "باور 373″ و"سام رعد" واللتان يتم عرضهما مع منظومات أخرى في الاستعراضات العسكرية.

يقول الحرس الثوري الإيراني إن الطائرة الأمريكية أُسقطت بواسطة صاروخ "خورداد – 3" من ضمن منظومة "سام رعد" واحتفى المسؤولون الإيرانيون بإسقاط الطائرة الأمريكية، مهددين بمعاودة الكرة في حال اختراق المجال الجوي الإيراني.

قال قائد البحرية الإيرانية حسين خان زادي "العدو أرسل طائرته الاستطلاعية الأكثر تقدما، والعالم شاهد كيف تم اسقاطها" مضيفا" أقول بكل ثقة إن هذا الرد قد يتكرر" حسبما نقلت عنه وكالة تسنيم الإيرانية.

طائرة ( سيوبر هورنيت) تنطلق من حاملة الطائرات إبراهام لينكولن

الإيرانيون سيكونون بانتظارهم: