أوربا تحث إيران على الالتزام بالاتفاق النووي لعدم وجود "بديل يعتد به"

حثت دول أوربية إيران الأربعاء على الالتزام بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى عالمية في 2015 وأدى لكبح برنامجها النووي.

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شددت هذه الدول خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي على عدم وجود "بديل سلمي يعتد به" للاتفاق.

مندوب الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة جواو فالي دي ألميدا: خطة العمل الشاملة المشتركة هي اتفاق نووي فعال ويحقق أهدافه. أيضا لا يوجد له بديل سلمي يعتد به.

خطة العمل الشاملة المشتركة هي الاسم الرسمي للاتفاق النووي.

روزماري دي كارلو، منسقة الأمم المتحدة للشؤون السياسية لمجلس الأمن: قرارات الولايات المتحدة بعدم التمديد الكامل للإعفاءات الخاصة بمشروعات تتعلق بعدم الانتشار النووي أو عدم تمديد إعفاءات تسمح لبعض الدول باستيراد النفط الإيراني "ربما يعرقل" تطبيق الاتفاق النووي مع إيران.

دي كارلو: إعلان إيران بأنها ستتخذ خطوات جديدة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم مع قوى عالمية عام 2015 ربما لا يساعد في الحفاظ عليه.

المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر: إنهاء الاتفاق سيعني اتخاذ خطوة خطيرة إلى الوراء تجلب معها غموضا وعواقب وخيمة محتملة على المنطقة وعلى نظام منع الانتشار النووي وأمننا الجماعي.

ديلاتر: على طهران الامتناع عن أي إجراءات قد تجعلها موضع انتهاك لالتزاماتها.

المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: موسكو تريد أن تظل إيران ملتزمة بالاتفاق النووي لكن الولايات المتحدة ترسل إشارات متضاربة.

المندوب الروسي: نسمع تأكيدات بعدم تخطيط أحد لتغيير النظام في إيران ثم نسمع في نفس الوقت تهديدات بالإبادة ويجري طرح عقوبات جديدة، هناك دعوات للحوار ثم يعلنون وبنفس الصراحة نية زيادة الوجود العسكري في المنطقة.

نيبينزيا: مثل هذه الإشارات، التي يستعصي على أكثر المحللين خبرة فك شفرتها، قادرة على أن تصل بالموقف إلى نقطة اللاعودة.

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