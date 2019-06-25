وكالة: قوات سعودية ويمنية خاصة تعتقل أمير تنظيم الدولة باليمن

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن إن قوات سعودية وبمنية خاصة تمكنت من القبض على "أمير تنظيم الدولة في اليمن".

أهم ما جاء في البيان:

القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم الدولة في اليمن الملقب بأبو أسامة المهاجر.

تم اعتقال المسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له في العملية التي جرت في 3 يونيو/ حزيران الجاري.

العملية أسفرت عن مصادرة عدد من الأسلحة والذخيرة، أجهزة لاب توب وكمبيوتر، مبالغ مالية بمختلف العملات، أجهزة إلكترونية، أجهزة (تتبع) جي بي إس وأجهزة اتصال وغيرها من المقبوضات.

العملية جاءت بعدما أثبتت المراقبة المستمرة لأحد المنازل وجود أمير التنظيم وأعضاء من التنظيم وكذلك وجود ثلاث نساء وثلاثة أطفال.

التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين، ولم يصب أي من النساء والأطفال داخل المنزل، ولم يكن هناك أي أضرار جانبية بالمدنيين.

العملية تُعد ضربة موجعة للتنظيم وبالأخص في اليمن.

#عاجل_واس

قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن، الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر).#واس pic.twitter.com/tREgQeeJRc — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 25, 2019

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