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سياسة

وكالة: قوات سعودية ويمنية خاصة تعتقل أمير تنظيم الدولة باليمن

القوات خلال مداهمة المنزل
القوات خلال مداهمة المنزل
25/6/2019

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن إن قوات سعودية وبمنية خاصة تمكنت من القبض على "أمير تنظيم الدولة في اليمن".

أهم ما جاء في البيان:
  • القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم الدولة في اليمن الملقب بأبو أسامة المهاجر.
  • تم اعتقال المسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له في العملية التي جرت في 3 يونيو/ حزيران الجاري.
  • العملية أسفرت عن مصادرة عدد من الأسلحة والذخيرة، أجهزة لاب توب وكمبيوتر، مبالغ مالية بمختلف العملات، أجهزة إلكترونية، أجهزة (تتبع) جي بي إس وأجهزة اتصال وغيرها من المقبوضات.
  • العملية جاءت بعدما أثبتت المراقبة المستمرة لأحد المنازل وجود أمير التنظيم وأعضاء من التنظيم وكذلك وجود ثلاث نساء وثلاثة أطفال.
  • التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين، ولم يصب أي من النساء والأطفال داخل المنزل، ولم يكن هناك أي أضرار جانبية بالمدنيين.
  • العملية تُعد ضربة موجعة للتنظيم وبالأخص في اليمن.

خلفية:
  • الولايات المتحدة تعتبر تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم.
  • خلال السنوات القليلة الماضية نفذت واشنطن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أعضاء في التنظيم باليمن.
  • الأمم المتحدة قالت في تقرير، صدر في فبراير/ شباط الماضي، إن تنظيم الدولة، ورغم خسائره في سوريا والعراق، مايزال يدير "معسكرات متحركة وعددا من المقاتلين في اليمن يتراجع في مجمل" اليمن.
المصدر : وكالات
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