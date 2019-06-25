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سياسة|مصر

مصر: اعتقالات واسعة تشمل صحفيين ورجال أعمال وبرلمانيا سابقا

اعتقالات واسعة في مصر شملت صحفيون ومحاميون وبرلماني سابق
اعتقالات واسعة في مصر شملت صحفيون ومحاميون وبرلماني سابق
25/6/2019

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، اعتقال 8 أشخاص، بينهم رموز وشخصيات يسارية بدعوى تورطهم في "مخطط إرهابي لضرب الاقتصاد".

وذكرت، في بيان، أنه "تم توجيه ضربة أمنية لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها من "جماعة الإخوان الإرهابية".

التفاصيل:
  • قالت الداخلية أنه "جرى تحديد واستهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديرهم قيادات إخوانية بطرق سرية، وضبط عدد من القائمين على المخطط الإرهابي، وبحوزتهم أوارق تنظيمية ومبالغ مالية".
  • الداخلية: المخطط العدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان بالتنسيق مع قيادات موالية لهم ممن يدعون أنهم ممثلوا القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" بحجم استثمارت وتعاملات مالية قيمتها 250 مليون جنيه مصري (حوالي 15 مليون دولار).  
     

  • من أبرز الموقوفين، حسب البيان، زياد العليمي النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري)، وحسام مؤنس المتحدث السابق باسم حملة الانتخابات الرئاسية لحمدين صباحي في 2014، والصحفي اليساري البارز هشام فؤاد.
  • أوقفت السلطات أيضا الناشط العمالي اليساري حسن بربري، وأسامة عبد العال العقباوي عضو اللجنة العليا بحزب الاستقلال (إسلامي – تحت التأسيس)، إضافة إلى اثنين متحفظ على أموالهما بتهمة "الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين" وهما رجل الأعمال مصطفى عبد المعز والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي.
  • بالإضافة إلى 5 أخرين "خارج البلاد" هم: محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور علي بطيخ، وزعيم حزب الغد أيمن نور، والإعلاميان المقيمان في تركيا معتز مطر ومحمد ناصر.  
  • أشارت الداخلية إلى أن "أبعاد المخطط كانت ترتكز على إنشاء مسارات لتدفقات نقدية من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة".

خلفيات:
  • يزعم ناشطون أن السلطات الأمنية باتت تستخدم تهمة الانتماء للإخوان كوسيلة لملاحقة المعارضة، لكن القاهرة تؤكد مرارا أن القضاء المصري مستقل ونزيه.
المصدر : الجزيرة مباشر
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