شاهد: تظاهرات في الضفة وغزة احتجاجا على مؤتمر البحرين

تظاهر آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الثلاثاء احتجاجا على ورشة العمل الاقتصادية في البحرين التي يكشف خلالها الجانب الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط.

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تأتي هذه التظاهرات في العديد من المدن الفلسطينية تلبية لدعوة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية احتجاجا على هذه الورشة الاقتصادية.

في مدينة نابلس، انطلقت مسيرة شارك فيها نحو ثلاثة آلاف شخص باتجاه ميدان الشهداء في وسط المدينة.

حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء ولافتات تندد بالورشة، فيما غابت أعلام الفصائل الفلسطينية في إشارة إلى وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة ورشة البحرين ورفضا لـ"صفقة القرن".

انطلقت مسيرة شارك فيها المئات في مدينة حلحول التابعة لمحافظة الخليل، في حين اعتصم العشرات وسط المدينة.

رد الجنود الإسرائيليون على إلقاء الحجارة وإشعال الإطارات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في وسط مدينة الخليل.



وصلت مسيرة انطلقت من مدينة رام الله إلى حاجز "بيت إيل" العسكري شمال المدينة، وأطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاهها لتفريقها.

في مدينة بيت لحم، خرج المئات في مسيرة وصلت إلى برج المراقبة العسكري الإسرائيلي شمالي المدينة، وأحرق المحتجون دمية تمثل الرئيس الأمريكي منددين أيضا بملك البحرين والعاهل السعودي.

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