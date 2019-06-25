شاهد| بولتون: استهداف إيران لمؤتمر البحرين وارد

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن التهديد الإيراني لورشة البحرين الاقتصادية، يبقى إمكانية واردة، في ظل الأجواء السائدة.

وأضاف بولتون في مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة، ردا على سؤال إن كان يلمس تهديدا إيرانيا لمؤتمر البحرين: إيران انخرطت في الأشهر الأخيرة في سلسلة هجمات استفزازية وغير مبررة على حاملات نفط وخطوط نفط وإسقاط طائرة مسيرة بدون طيار، والانخراط في عدد من الأعمال غير المقبولة.

أبرز تصريحات بولتون:

في مثل هكذا أجواء، فإن تهديد المؤتمر في البحرين هو دائما إمكانية واردة بسبب القرب الجغرافي، وسيكون من الخطأ الكبير لإيران أن تواصل هذا النوع من التصرف، ولذا فإننا نأمل أن يتواصل المؤتمر الذي يستمر لعدة أيام يتواصل بدون عرقلة، وسيكون هذا جيدا حتى من وجهة نظر إيران.

من الخطأ عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين.

الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، هذه ليست سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.

إذا ما تخلت إيران عن سعيها للسلاح النووي، وصواريخها الباليستية، ودعمها للإرهاب، ودعم أنشطة تخريبية في المنطقة فإننا سنكون سعداء جدا.

نعتقد أنه ينبغي أن يكون لدى روسيا مخاوف وقلق، تماما مثلنا، من التوسع النووي؛ وفي حالة إيران، رغم أن روسيا وقعت الاتفاق النووي، فإننا نرى شواهد مستمرة على انتهاكات إيران، ليس فقط الاتفاق النووي وانما المعاهدات الدولية.

كل هذا يدل على أن تهديد إيران حقيقي جدا، كما هو الأمر بالنسبة لدعم إيران للإرهاب وبرنامجها للصواريخ الباليستية وغيرها من الأنشطة المعادية في أرجاء الشرق الأوسط.

من هذا المنطلق، تحدثنا إلى الروس في كل مرة التقينا فيها عن إيران وسنواصل ذلك طالما استمر التهديد الإيراني.

كانت سوريا أحد المواضيع التي بحثناها اليوم، وتود الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير خروج القوات الأجنبية من سوريا، لا ننوي البقاء هناك لفترة طويلة، والموضوع الجدي هو القوات الإيرانية، إنها تشكل مشكلة في العراق وفي سوريا وفي لبنان واليمن وأفغانستان إضافة إلى وكلاء إيران.

تُشكل سوريا موضع قلق خاص لإسرائيل، بسبب الحدود المشتركة ووجود إسرائيل في مدى القدرات الصاروخية الإيرانية التي تحاول إدخالها إلى سوريا.

"البنك المركزي للإرهاب"

رفض بولتون دعوة إيران إلى وقف العقوبات الأمريكية كطريق لبدء محادثات بين البلدين، وقال: "لو كانت إيران جادة بشأن حل لما انتهكت الاتفاقات النووية الدولية، ولما كانت البنك المركزي للإرهاب الدولي، ولما كانت قواتها في حال قتال في دول سيادية أخرى، ولكانت في موقع مختلف كليا، ولهذا نحن نفرض العقوبات بسبب النشاط غير المقبول الذي تقوم به".

توعد بولتون بالمزيد من العقوبات والضغوط، من أجل إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.

جدد بولتون التأكيد على أن "كل الخيارات على الطاولة، في حال مضت إيران في مساعيها النووية.

بولتون: لا أنصح إيران بما يجب القيام به، عليهم أن يتراجعوا عن مساعيهم الحصول على سلاح نووي…ينبغي أن يقوموا بهذا القرار الاستراتيجي الذي لم يتخذوه بعد.

بولتون أضاف: إذا نفذوا تهديداتهم بتخطي الخطوط، فإننا في محادثات مع الأوربيين وآخرين حول الأمر، وما نسمعه من وزراء الخارجية الأوربيين، فإنهم يعتبرون أنه سيكون من الخطأ الكبير أن تُقْدم إيران على ذلك، سنرى ماذا سيفعل الإيرانيون، لن يكون هذا الأمر في صالحهم ولكنهم وقعوا في الكثير من الأخطاء.

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