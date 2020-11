تقرير: مسؤولون مصريون هددوا مرسي قبيل أيام من وفاته

قال تقرير لموقع "ميدل إيست آي" إن مسؤولين مصريين كبارا منحوا الرئيس الراحل محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان في السجن، مهلة لحل الجماعة أو مواجهة العواقب الناجمة عن رفضهم.

أهم ما ذكره التقرير

