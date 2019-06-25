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ترمب يهدد إيران برد "ساحق" على أي هجوم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
25/6/2019

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "برد ساحق" إذا هاجمت إيران "أي شيء أمريكي".

التفاصيل:
  • ترمب كتب على تويتر "أي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة. في بعض المجالات كاسحة تعني المحو".
  • ترمب: بيان إيران الذي ينطوي على جهل شديد  وإهانة، إنما يظهر فحسب أنهم لا يدركون الواقع.
  • ترمب: قادة إيران يفهمون فقط القوة، والولايات المتحدة أقوى قوة عسكرية في العالم الى حد بعيد.
  • ترمب: القيادة الإيرانية لا تفهم معنى كلمات "لطيف" أو "تعاطف" لم يفهموها ابدا.
  • ترمب: الشعب الإيراني الرائع يعاني وبدون أي سبب على الإطلاق. قيادته تنفق كل أموالها على الإرهاب، والقليل على أي شيء آخر.

خلفيات 
  • ترمب كان يرد على بيان إيران الذي وصف تصرفات البيت الأبيض بأنها "متخلفة عقليا"، قائلا إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية.
  • إيران: العقوبات الأمريكية تكشف "كذب" واشنطن بشأن عرضها إجراء محادثات دبلوماسية.
  • واشنطن فرضت عقوبات على المرشد الأعلى للجمهورية في إيران علي خامنئي و8 من كبار قادة الحرس الثوري.
  • وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين قال إنه سيتم إدراج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على قائمتها السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع.
  • ساد التوتر بين إيران وبين الولايات المتحدة منذ العام الماضي، عندما انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران وقوى كبرى وأعاد فرض العقوبات عليها.
  • التوتر تصاعد منذ أسابيع بعد تعرض ناقلات نفط لهجمات في الخليج، اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عنها، قبل ان تسقط طهران طائرة أمريكية مسيرة للتجسس بحجة اختراقها للمجال الجوي الإيراني.
  • ترمب ذكر أنه تراجع عن توجيه ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية ردا على إسقاط الطائرة، قائلا إن الضربات كانت ستتسبب في موت 150 مدنيا.
المصدر : وكالات
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