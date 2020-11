ترمب يهدد إيران برد "ساحق" على أي هجوم

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "برد ساحق" إذا هاجمت إيران "أي شيء أمريكي".

التفاصيل:

….Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2019