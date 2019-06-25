ترمب يهدد إيران برد "ساحق" على أي هجوم

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "برد ساحق" إذا هاجمت إيران "أي شيء أمريكي".
التفاصيل:
- ترمب كتب على تويتر "أي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة. في بعض المجالات كاسحة تعني المحو".
- ترمب: بيان إيران الذي ينطوي على جهل شديد وإهانة، إنما يظهر فحسب أنهم لا يدركون الواقع.
- ترمب: قادة إيران يفهمون فقط القوة، والولايات المتحدة أقوى قوة عسكرية في العالم الى حد بعيد.
- ترمب: القيادة الإيرانية لا تفهم معنى كلمات "لطيف" أو "تعاطف" لم يفهموها ابدا.
- ترمب: الشعب الإيراني الرائع يعاني وبدون أي سبب على الإطلاق. قيادته تنفق كل أموالها على الإرهاب، والقليل على أي شيء آخر.
خلفيات
- ترمب كان يرد على بيان إيران الذي وصف تصرفات البيت الأبيض بأنها "متخلفة عقليا"، قائلا إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية.
- إيران: العقوبات الأمريكية تكشف "كذب" واشنطن بشأن عرضها إجراء محادثات دبلوماسية.
- واشنطن فرضت عقوبات على المرشد الأعلى للجمهورية في إيران علي خامنئي و8 من كبار قادة الحرس الثوري.
- وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين قال إنه سيتم إدراج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على قائمتها السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع.
- ساد التوتر بين إيران وبين الولايات المتحدة منذ العام الماضي، عندما انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران وقوى كبرى وأعاد فرض العقوبات عليها.
- التوتر تصاعد منذ أسابيع بعد تعرض ناقلات نفط لهجمات في الخليج، اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عنها، قبل ان تسقط طهران طائرة أمريكية مسيرة للتجسس بحجة اختراقها للمجال الجوي الإيراني.
- ترمب ذكر أنه تراجع عن توجيه ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية ردا على إسقاط الطائرة، قائلا إن الضربات كانت ستتسبب في موت 150 مدنيا.