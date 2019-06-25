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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب عن صحفية اتهمته باغتصابها: ليست النوع الذي أرغبه

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
25/6/2019

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، بشدة مزاعم كاتبة اتهمته بأنه اعتدى عليها جنسيا في غرفة تجربة الملابس في التسعينيات مشيرا إلى أنها "ليست النوع" الذي يرغبه من النساء.

التفاصيل:
  • أدلى ترمب بهذا التعليق في مقابلة مع موقع وصحيفة "ذا هيل" التي سألته عن واقعة الاغتصاب المزعوم التي أوردتها الكاتبة والصحفية "إي جين كارول" في كتاب جديد لها.
  • أجاب ترمب على هذه المزاعم خلال المقابلة التي جرت في مكتبه في البيت الأبيض "سأقولها باحترام كبير: أولا إنها ليست نوعي. ثانيا، هذا لم يحدث أبدا، لم يحدث أبدا، حسنا؟".
  • ترمب أضاف أن كارول كانت "تكذب تماما" عندما روت ادعاءاتها، مشيرا "لا أعرف شيئا عن هذه المرأة. لا أعرف شيئا عنها".

المرأة رقم 16
  • رواية كارول التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي بعدما نشرت مجلة "نيويورك" مقتطفات من كتابها الجديد، يجعل منها المرأة رقم 16 على الأقل التي تتهم ترمب بارتكاب اعتداء جنسي قبل أن يصبح رئيسا.
  • كارول (75 عاما) قالت إنها التقت بترمب عن طريق الصدفة في متجر "بيرغدورف غودمان" للملابس الفاخرة في مانهاتن عام 1995، قبل أن يطلب رأيها بشأن شراء ملابس داخلية لامرأة لم يسمها.
  • ثم وعلى سبيل المزاح اقترح أن تقوم هي بتجربة الملابس.
  • تابعت كارول التي تعمل في مجلة إيل "في اللحظة التي أغلق فيها باب غرفة تبديل الملابس، اندفع باتجاهي ودفعني نحو الحائط وتسبب بارتطام رأسي بشدة ووضع فمه على شفتي".
  • تقول كارول إن ترمب ثبتها على الحائط قبل أن تتمكن من دفعه بعيدا عنها والهرب من غرفة تجربة الملابس.
  • أمس الإثنين، قالت كارول لشبكة "سي إن إن" إنه "فعل مع جميع الـ15 أو 16 امرأة اللواتي تقدمن بقصصهن، الأمر نفسه. هو ينفي ثم يقلب الأمر ويهاجم ويهدد".
  • كارول قالت إنها لم تتقدم بشكوى إلى الشرطة بعد الاعتداء خوفا من تبعات ذلك عليها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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