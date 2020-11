ترمب عن صحفية اتهمته باغتصابها: ليست النوع الذي أرغبه

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، بشدة مزاعم كاتبة اتهمته بأنه اعتدى عليها جنسيا في غرفة تجربة الملابس في التسعينيات مشيرا إلى أنها "ليست النوع" الذي يرغبه من النساء.

التفاصيل:

Well, WOW! @NYMag and @ejeancarroll that is an amazing cover and story! pic.twitter.com/toEpFuF9sT

— Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) June 21, 2019