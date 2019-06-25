ترمب عن صحفية اتهمته باغتصابها: ليست النوع الذي أرغبه

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، بشدة مزاعم كاتبة اتهمته بأنه اعتدى عليها جنسيا في غرفة تجربة الملابس في التسعينيات مشيرا إلى أنها "ليست النوع" الذي يرغبه من النساء.

التفاصيل:

أدلى ترمب بهذا التعليق في مقابلة مع موقع وصحيفة "ذا هيل" التي سألته عن واقعة الاغتصاب المزعوم التي أوردتها الكاتبة والصحفية "إي جين كارول" في كتاب جديد لها.

أجاب ترمب على هذه المزاعم خلال المقابلة التي جرت في مكتبه في البيت الأبيض "سأقولها باحترام كبير: أولا إنها ليست نوعي. ثانيا، هذا لم يحدث أبدا، لم يحدث أبدا، حسنا؟".

ترمب أضاف أن كارول كانت "تكذب تماما" عندما روت ادعاءاتها، مشيرا "لا أعرف شيئا عن هذه المرأة. لا أعرف شيئا عنها".

المرأة رقم 16