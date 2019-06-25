الجبهة الثورية السودانية ترفض الحوار المنفرد مع "العسكري"

قالت الجبهة الثورية السودانية، المكونة من عدة حركات مسلحة، إنها ترفض ما وصفته بمحاولات المجلس العسكري الانتقالي محاورة حاملي السلاح على حساب قوى الثورة.

التفاصيل:

الجبهة أكدت أنها لن تكون طرفاً في أي عملية تأتي خصماً على أهداف ومبادئ الثورة السودانية، مؤكدة أنها مع خيارات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.

الناطق باسم الجبهة أسامة سعيد قال إن المجلس العسكري الانتقالي لم يعمل ولو للحظة واحدة من أجل تحقيق السلام في السودان.

سعيد أشار إلى أن قرار العسكري بإطلاق سراح أسرى الحرب قضية إنسانية تأخر المجلس كثيراً في القيام بها، مشدداً على أن السلام يتحقق في ظل نظام ديمقراطي معافى.

سعيد: إذا كان العسكري جاداً في تحقيق السلام عليه نقل السلطة إلى حكم مدني وفق الترتيبات التي اتفق عليها مع قوى الحرية والتغيير، والتي حددت ستة الأشهر الأولى من الفترة الانتقالية لإنجاز عملية السلام.

تتكون الجبهة الثورية من حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة مالك عقار وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور.

رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان كوّن لجنة عليا برئاسة نائبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي للتواصل مع الحركات المسلحة لتحقيق السلام.

حميدتي أعلن إطلاق سراح الأسري من الحركات المسلحة في إطار حسن النوايا، معلناً عن اتصالات مع بعض الحركات المسلحة لإنهاء الحرب وإرساء السلام.

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