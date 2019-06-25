إيران: عقوبات أمريكا على خامنئي تعني نهاية الدبلوماسية

قالت إيران إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي وكبار المسؤولين الآخرين أغلق بشكل دائم طريق الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

التفاصيل:

قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على "تويتر" إن فرض عقوبات غير مجدية على الزعيم الأعلى الإيراني خامنئي وزعيم الدبلوماسية الإيرانية (جواد ظريف) يمثل إغلاقا دائما لمسار الدبلوماسية".

أضاف "إدارة ترمب اليائسة تدمر الآليات الدولية الراسخة للحفاظ على السلم والأمن العالميين".

قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي للصحفيين في نيويورك إن بلاده لن تقبل إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وهي تحت تهديد العقوبات.

عقوبات أمريكية:

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا بفرض العقوبات، أمس الإثنين، في خطوة مثيرة لم يسبق لها مثيل لزيادة الضغط على إيران بعد إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.

قال ترمب إن العقوبات تأتي جزئيا في إطار الرد على إسقاط الطائرة المسيرة، لكنها كانت ستحدث على أي حال.

قالت واشنطن إنها ستفرض أيضا عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هذا الأسبوع.

تقول طهران إن الطائرة الأمريكية المسيرة كانت تحلق فوق جنوب إيران.

قالت واشنطن إنها أُسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز في الخليج.

وتهدف العقوبات الجديدة إلى منع قيادة إيران من الوصول إلى الموارد المالية، ومنعها من استخدام النظام المالي الأمريكي أو الوصول إلى أي أصول في الولايات المتحدة.

واحتدم الخلاف بين إيران والولايات المتحدة منذ العام الماضي عندما انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران وقوى كبرى وأعاد فرض العقوبات عليها.