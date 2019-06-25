البث الحي
سياسة

إيران: عقوبات أمريكا على خامنئي تعني نهاية الدبلوماسية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي
25/6/2019

قالت إيران إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي وكبار المسؤولين الآخرين أغلق بشكل دائم طريق الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

التفاصيل:
  • قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على "تويتر" إن فرض عقوبات غير مجدية على الزعيم الأعلى الإيراني خامنئي وزعيم الدبلوماسية الإيرانية (جواد ظريف) يمثل إغلاقا دائما لمسار الدبلوماسية".
  • أضاف "إدارة ترمب اليائسة تدمر الآليات الدولية الراسخة للحفاظ على السلم والأمن العالميين".
  • قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي للصحفيين في نيويورك إن بلاده لن تقبل إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وهي تحت تهديد العقوبات.
عقوبات أمريكية:
  • وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا بفرض العقوبات، أمس الإثنين، في خطوة مثيرة لم يسبق لها مثيل لزيادة الضغط على إيران بعد إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.
  • قال ترمب إن العقوبات تأتي جزئيا في إطار الرد على إسقاط الطائرة المسيرة، لكنها كانت ستحدث على أي حال.
  • قالت واشنطن إنها ستفرض أيضا عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هذا الأسبوع.
  • تقول طهران إن الطائرة الأمريكية المسيرة كانت تحلق فوق جنوب إيران.
  • قالت واشنطن إنها أُسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز في الخليج.

 وتهدف العقوبات الجديدة إلى منع قيادة إيران من الوصول إلى الموارد المالية، ومنعها من استخدام النظام المالي الأمريكي أو الوصول إلى أي أصول في الولايات المتحدة.

واحتدم الخلاف بين إيران والولايات المتحدة منذ العام الماضي عندما انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران وقوى كبرى وأعاد فرض العقوبات عليها.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

صحراء غربية أم مغربية؟!

من منطقة العين في الصحراء المغربية

ليبيا.. تخريج أول دفعة متدربين على يد الجيش التركي (فيديو)

(الجزيرة)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)
الأكثر قراءة

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)