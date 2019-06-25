إيران تعتزم تقليص التزامها بالاتفاق النووي الشهر المقبل

قال مسؤول إيراني بارز إن طهران تعتزم تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الست الكبرى والتي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

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علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: إيران ستتخذ في السابع من يوليو تموز خطوات جديدة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

شمخاني: طهران ستوقف الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.

شمخاني: ستبدأ الخطوة الثانية بشكل جاد في تقليص التزامات إيران.

شمخاني: البيان الأوربي الأخير الهادف إلى زيادة الضغط على إيران للاستمرار في تنفيذ التزاماتها، "صلف سياسي".

شمخاني: الدول الأوربية الموقعة على الاتفاق لم تفعل ما يكفي لإنقاذه.

يلزم الاتفاق إيران بتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

فرنسا تحذر