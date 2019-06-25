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سياسة

إيران تعتزم تقليص التزامها بالاتفاق النووي الشهر المقبل

علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
25/6/2019

قال مسؤول إيراني بارز إن طهران تعتزم تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الست الكبرى والتي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

التفاصيل
  • علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: إيران ستتخذ في السابع من يوليو تموز خطوات جديدة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
  • شمخاني: طهران ستوقف الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.
  • شمخاني: ستبدأ الخطوة الثانية بشكل جاد في تقليص التزامات إيران.
  • شمخاني: البيان الأوربي الأخير الهادف إلى زيادة الضغط على إيران للاستمرار في تنفيذ التزاماتها، "صلف سياسي".
  • شمخاني: الدول الأوربية الموقعة على الاتفاق لم تفعل ما يكفي لإنقاذه.
  • يلزم الاتفاق إيران بتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.
فرنسا تحذر
  • حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إيران من أن انتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيكون خطأ جسيما.
  • لو دريان: فرنسا وبريطانيا وألمانيا تسعى لأن تدرك طهران أن انتهاكه ليس من مصلحتها.
  • لو دريان: أي انتهاك من جانب إيران سيكون خطأ جسيما وردا سيئا على الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة.
  • لو دريان: الأوربيون يعملون معا لمنع تصعيد الأزمة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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