إيران تعتزم تقليص التزامها بالاتفاق النووي الشهر المقبل

قال مسؤول إيراني بارز إن طهران تعتزم تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الست الكبرى والتي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.
التفاصيل
- علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: إيران ستتخذ في السابع من يوليو تموز خطوات جديدة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
- شمخاني: طهران ستوقف الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.
- شمخاني: ستبدأ الخطوة الثانية بشكل جاد في تقليص التزامات إيران.
- شمخاني: البيان الأوربي الأخير الهادف إلى زيادة الضغط على إيران للاستمرار في تنفيذ التزاماتها، "صلف سياسي".
- شمخاني: الدول الأوربية الموقعة على الاتفاق لم تفعل ما يكفي لإنقاذه.
- يلزم الاتفاق إيران بتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.
فرنسا تحذر
- حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إيران من أن انتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيكون خطأ جسيما.
- لو دريان: فرنسا وبريطانيا وألمانيا تسعى لأن تدرك طهران أن انتهاكه ليس من مصلحتها.
- لو دريان: أي انتهاك من جانب إيران سيكون خطأ جسيما وردا سيئا على الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة.
- لو دريان: الأوربيون يعملون معا لمنع تصعيد الأزمة.